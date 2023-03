Steven Spielberg en contra del gobierno de los Estados Unidos: “Algo está pasando... que no se nos revela”

Steven Spielberg se manifestó en contra del gobierno de los Estados Unidos, al revelar que el considera que existe vida alienígena pero que aquel lo oculta.

Recordemos que, en el último mes las redes sociales estallaron con pruebas de posible vida fuera de la Tierra, lo cual es una teoría que preocupa a la humanidad desde los egipcios.

Hay quienes no pueden concebir la idea de vida extraterrestre y quienes creen fervientemente en ella, este último caso es el del director de E.T.

En una entrevista para The Late Show con Stephen Colbert, Spielberg declaró: “Creo que el secreto que envuelve todos estos avistamientos y la falta de transparencia hasta que la Ley de Libertad de Información obligue a que ciertos materiales se divulguen públicamente, creo que está sucediendo algo que simplemente necesita una debida diligencia extraordinaria”.

“Creo que lo que ha estado saliendo recientemente es fascinante, absolutamente fascinante. Me gustaría saber más al respecto. No sé lo que son” expresó el gran cineasta.

“Algo está pasando... que no se nos revela. Es matemáticamente imposible que no haya vida por fuera de la Tierra” aseguró Spielberg de forma categórica, denunciando públicamente al gobierno de los Estados Unidos.

Steven Spielberg es uno de los cineasta hollywoodenses por excelencia, siendo parte de los denominados directores blockbuster.

Sin embargo, el director no tiene su mejor opinión con respecto al presente de la industria cinematográfica hollywoodense. A pesar de ello, Spielberg parecería haber encontrado un hueco donde depositar su esperanza: Tom Cruise, con quien hizo las paces luego de estar peleado durante 20 años.

“Tom Cruise, le salvaste el culo a Hollywood y quizás a toda la industria de distribución de películas” expresó Spielberg, quien enfatizó “¡En serio! Top Gun: Maverick quizás salvó a toda la industria del cine”.

