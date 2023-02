Esta es la razón por la que Steven Spielberg se negó a dirigir Harry Potter

Harry Potter es una de las franquicias más importantes del mundo, teniendo un multiverso compuesto por libros, películas, videojuegos y mucho merchandising.

Contando con fanáticos alrededor del mundo, la historia del mago sobreviviente ha sabido sobreponerse al paso del tiempo y convertirse en un clásico del género fantasía.

Harry Potter Foto: Web

Es casi inimaginable pensar que alguien pudiese rechazar el formar parte del mundo de Harry Potter, sin embargo, fue el caso del mismísimo Steven Spielberg.

¿Por qué Steven Spielberg rechazó dirigir Harry Potter?

Cuando J. K. Rowling decidió llevar a la gran pantalla el universo de Harry Potter, al primero que tuvo en mente para lograrlo fue Steven Spielberg.

Fue así que el director comenzó siendo parte del proyecto Harry Potter y la piedra filosofal pero ello duraría tan solo unos meses.

Harry Potter y la piedra filosofal Foto: Archivo

Spielberg se encontraba por aquel entonces llevando las riendas de DreamWorks junto a Jeffrey Katzenberg y David Geffen, lo cual muchos consideran fue el motivo por el que finalmente decidió desistir de un contrato con Warner para dirigir la historia del mago.

Pero ello no fue la razón, ya que el director mantenía una relación en buenos términos con el legendario Estudio, llegando a declarar tras abandonar el por entonces proyecto: “Tengo la certeza de que la serie de películas de ‘Harry Potter’ tendrá un éxito fenomenal. La visión que J.K. Rowling tiene de Harry Potter es una genialidad moderna. Warner Bros. y su presidente Alan Horn han sido más que generosos en el tiempo que me han concedido para tomar una decisión.”.

Steven Spielberg Foto: Gregorio Borgia

Fue en este sentido que, Spielberg explicó: “Sin embargo, en este momento, mis intereses como director me llevan en otra dirección. Lo más importante es que estoy deseando leer el cuarto libro de “Harry Potter” este verano y llevar a mi familia a ver la primera película el verano que viene.”.

Finalmente, en el 2001, año de estreno de Harry Potter y la piedra filosofal, el director sostuvo: “Realmente creo que a medida que crezco tengo la responsabilidad de contar historias que sean un poco más auténticas. No hice a propósito la película de Harry Potter porque para mí era como disparar a patos en un barril. Es un tiro al blanco. Es como sacar mil millones de dólares y depositarlos en tus cuentas bancarias personales. No hay ningún reto en eso.”.

Steven Spielberg

Poco tiempo después de que la saga llegue a su fin, Spielberg volvió a referirse al tema y dejó por sentado que no se arrepiente de su decisión pasada: “Simplemente sentí que no estaba preparada para hacer una película sólo para niños y mis hijos pensaron que estaba loco. Y los libros ya eran populares por aquel entonces, así que cuando la dejé, sabía que iba a ser un fenómeno. Pero, sabes que no hago películas porque vayan a ser fenómenos. Hago películas porque tienen que tocarme de una manera que realmente me comprometa a un año, dos años, tres años de trabajo.”.