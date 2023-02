Tom Hanks enfurecido: el actor se refirió a las acusaciones de nepotismo

Tom Hanks es una de las celebridades hollywoodenses más queridas en el mundo, siendo sus personajes recordados con cariño por millones.

La vida privada del actor es un tema del cual poco se sabe, pero en el último tiempo estuvo en boca de los medios y el público debido a acusaciones de nepotismo.

Tom Hanks y Robin Wright hicieron una dupla inolvidable en Forest Gump.

El actor tiene cuatro hijos, el actor Colin y la actriz y productora Elizabeth, del primer matrimonio de Hanks con Samantha Lewes, y Chester y Truman, de su actual matrimonio con la cantante Rita Wilson.

Tom Hanks y Rita Wilson

Con una familia inmersa en el mundo del entretenimiento hollywoodense, no es de extrañar que muchos consideren que los hijos del actor se han colgado de su fama para triunfar, y más, teniendo en cuenta que Truman actúa junto a él en su último film, Un vecino gruñón. Sobre ello, Hanks, no dudó en referirse.

¿Qué dijo Tom Hanks sobre las acusaciones de nepotismo?

En una reciente entrevista, Tom Hanks aseguró que el hecho de que sus hijos estén inmersos en el mundo del espectáculo hollywoodense es porque se trata de un “negocio familiar”.

“Esto es lo que hemos estado haciendo siempre. Es en lo que han crecido todos nuestros hijos. Tenemos cuatro hijos, todos son muy creativos, todos se dedican a contar historias. Y si fuéramos una empresa de suministros de fontanería, o si lleváramos la floristería de la calle de abajo, toda la familia estaría dedicando tiempo en algún momento, aunque sólo fuera inventario a final de año” expresó de forma categórica el actor.

Tom Hanks junto a su hijo Truman. Foto: web

“Lo que no cambia pase lo que pase, te apellides como te apellides, es si funciona o no. Esa es la cuestión cada vez que cualquiera de nosotros sale e intenta contar una historia nueva, o crear algo que tenga un principio, un nudo y un desenlace. No importa cómo nos apellidemos. Tenemos que hacer el trabajo para que sea una experiencia verdadera y auténtica para el público. Y esa es una tarea mucho más importante que preocuparse por si alguien va a intentar despreciarnos o no” concluyó Hanks.

¿Qué son los “Nepo babies”?

El término “Nepo babies” refiere a las celebridades cuya fama llegó al ser hijos de otra estrella, algo que en Hollywood es más que usual.

“Nepo” deriva de “nepotismo” y “babies” es la traducción en inglés de “bebés”, por lo que “Nepo babies” podría ser traducido como “hijos del nepotismo”.

¿Quiénes son los “Nepo babies” más famosos?