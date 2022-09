¿Tom Hanks se suma a Marvel?: el actor habló sobre la posibilidad de sumarse al universo de superhéroes

Tras el éxito que tuvo la película “Elvis” y el aparente fracaso que tendrá “Pinocho”, según los especialistas, Tom Hanks suena cada vez más fuerte para sumarse al universo de Marvel. En medio del final de la “Fase 4″ y con varias películas y series confirmadas para la “Fase 5″ el nombre del actor vuelve a sonar para el gigante de Disney, pero en sus sagas de superhéroes.

A lo largo de su carrera Tom Hanks ha dejado algo muy claro, cualquier papel que le den lo puede interpretar a la altura y dejar una huella en el corazón de los espectadores. Es lo que pasó con “Forrest Gump”, “Náufrago”, “Milagros inesperados”, “Toy Story” y la lista realmente es interminable de los éxitos que ha tenido hasta el día de hoy.

Austin Butler y Tom Hanks, como sus respectivos personajes en "Elvis". (AP)

Sin embargo, se lo ha visto muy pocas veces siendo el héroe de las películas, si no siempre fue más bien un análisis psicológico de los personajes, más que una mera prueba de fuerza o valor. Nunca fue su perfil y tampoco se cree que a esta altura de su vida, con 66 años y dos Oscar seguidos por “Philadelphia” y Forrest Gump”, le interese seguir ganando fama, si no simplemente decidí qué tipos de trabajo quiere realizar.

¿Qué dijo Tom Hanks sobre la posibilidad de sumarse a Marvel?

En una entrevista que brindó para MTV, el actor aseguró que “¿Hay una era de cine en la que un tipo de película muy particular dominó el mercado, como lo está dominando actualmente Marvel Studios? Se podría decir que fueron los westerns durante los años 50. Para entrar en una especie de universo o algo así, tomemos los westerns de John Ford. Quizás se pueda decir que el universo John Ford en los westerns no es tan diferente de las películas del UCM”.

“Si es un western de John Ford, ¿lo harías? Imagina que te llama y te dice que te va a llevar de vuelta a Monument Valley, con un caballo, filmando cosas, narrando una historia. Deberías aceptarlo, porque podrías terminar haciendo ‘Centauros del desierto’ o ‘La legión invencible’. Hay muchas películas en las que podrías terminar”, analizó el Hanks, quien luego hizo hincapié en Marvel.

Tom Hanks regresa luego de cuatro años con una nueva película de ciencia ficción.

“Y tiene a Spider-Man, X-Men y todos los hombres y las mujeres, ¿no? Mira, no he visto todas sus películas, pero de las que he visto… Nunca he salido de ellas sin pensar que había grandes actuaciones allí. Esas personas realmente lo dan todo. No sé cómo hacen eso, pero todas sus películas son bastante buenas”, cerró el actor quien dejó la puerta abierta para meterse de lleno con los superhéroes.