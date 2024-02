La terrible infección que vivió Tom Hanks en Náufrago y que casi termina con su vida: “Me carcomía”

Tom Hanks se ha consagrado como una de las estrellas indiscutidas de Hollywood. Sus papeles son joyas cinematográficas, amadas por millones alrededor del mundo. Desde Forrest Gump, pasando por Rescatando al soldado Ryan, hasta Atrápame si puedes, son muchos los títulos que lo llevaron a la cima.

Entre ellos se destaca Náufrago, la película del año 2001 dirigida por Robert Zemeckis. Esta producción se volvió en un clásico moderno, que recaudó 429,6 millones USD en todo el mundo y fue merecedora de numerosos premios, por ejemplo el Globo de Oro, y nominaciones, entre ellas dos al Oscar.

Náufrago, una de las películas aclamadas de Tom Hanks.

23 años después de su estreno, en una entrevista concedida a ShortList, Hanks contó el terrible accidente que vivió durante el rodaje de Náufrago y que lo llevó al borde de la muerte.

El relato de Hanks

Durante la filmación de las escenas iniciales, mientras el personaje de Hanks exploraba su sorprendente nuevo hogar, ocurrió un accidente. En un desafortunado momento, el actor sufrió un grave corte en la pierna que requirió su hospitalización durante tres días.

Tom Hanks casi pierde la vida rodando Náufrago Foto: Robert Zemeckis

Aunque inicialmente parecía una lesión menor, más tarde se descubrió que la herida se había infectado y puso en peligro la vida del actor. Como resultado, se vio obligado a tomar un descanso forzado para recuperarse.

“Tuve una infección por un corte y me estaba carcomiendo la pierna. No lo sabía, sólo pensé que tenía una llaga”, comenzó contando Hanks. “Fui al médico, que me miró y me dijo: ‘Tengo que llevarte al hospital porque tenemos que sacarte esta infección antes de que envenene tu sangre y mueras’”, relató.

Tom Hanks sufrió un terrible accidente en Náufrago. Foto: Robert Zemeckis

Finalmente, tras recibir un meticuloso tratamiento, pudo recomponerse y terminar la película. Este hecho se suma a las tantas aventuras que vivió durante el rodaje de Náufrago, que se llevó a cabo en Figi y al que el actor pudo llevar a su familia.