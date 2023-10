La exitosa película con Tom Hanks que John Travolta rechazó y terminó ganando 6 Premios Oscar.

Si de estrellas de Hollywood hablamos, John Travolta es una de ellas por excelencia. Con grandes éxitos como Grease, Blow-out, Fiebre de sábado por la noche, logró consolidarse como uno de los actores preferidos por el público y ser aclamado por la crítica.

Si de sus grandes éxitos hablamos, Pulp Fiction no puede faltar. Travolta da vida a “Vincent Vega” en la mítica película dirigida por Quentin Tarantino, papel por el que fue candidato al Premio Oscar en la categoría de Mejor Actor.

Pulp Fiction Foto: Quentin Tarantino

“Vincent Vega” es un sicario y asociado de Marsellus Wallace. Luego de trabajar en Ámsterdam, regresa a Los Ángeles para unirse en una misión con “Jules Winnfield”, interpretado por el gran Samuel L. Jackson, quien también es un asesino a sueldo.

John Travolta iba a ser Forrest Gump

El papel de Vincent Vega no siempre fue un hecho en la carrera de John Travolta, que al momento que le ofrecieran el papel también contaba con la propuesta de ser “Forrest Gump” en la excelentísima película homónima, dirigida por Robert Zemeckis en 1994.

Pulp Fiction Foto: Quentin Tarantino

Travolta fue la primera opción para dar vida a “Forrest”, papel que llevó a Tom Hanks a ganar el Premio Oscar a Mejor Actor y otras cinco estatuillas para el resto del equipo de producción.

En una entrevista con Far Out Magazine, Travolta afirmó sobre lo sucedido décadas atrás: “Si no hice algo que hizo Tom Hanks, entonces hice otra cosa que fue igualmente interesante o divertida (...) Pero me siento bien con algunas cosas que hice. Renuncié porque se crearon otras carreras”.

Pulp Fiction Foto: Quentin Tarantino

En definitiva, ambos actores le regalaron a los amantes del cine memorables personajes que sin dudas quedarán por siempre en la historia, y, aunque Pulp Fiction no fue premiada por la Academia, todos estamos de acuerdo en que sin dudas se merecía el galardón, pero su competencia finalmente ganadora también.