¡Es un calco! El increíble parecido entre Tom Hanks y su hija que no vas a poder creer

A fines de los años ‘70, Tom Hanks comenzaría a trazar su recorrido por la industria hollywoodense, pero su consagración llegó en los ‘90, con las cintas Algo para recordar, Philadelphia y Forrest Gump.

Estos papeles le valieron un lugar estelar en Hollywood y su vida se volvió foco de la prensa y de millones de fans alrededor del mundo. No hay que olvidar tampoco, los muchos premios y distinciones que fue conquistando a lo largo de su carrera, incluyendo estatuillas del Oscar, los Globos de Oro, Emmy, BAFTA, Sindicato de actores y tantos otros.

Tom Hanks y Robin Wright en Forrest Gump.

Hanks no es solo un actor, también es esposo y padre de una gran familia: tiene cuatro hijos, el actor Colin y la actriz y productora Elizabeth, del primer matrimonio de Hanks con Samantha Lewes, y Chester y Truman, de su actual matrimonio con la cantante Rita Wilson.

El increíble parecido entre Tom Hanks y su hija Elizabeth

El ser padre e hijo/a no es garantía de parecido físico; no sería el caso de Tom Hanks y su hija Elizabeth, quien es un calco del actor. Sus miradas, narices, formas de rostro y sonrisas son iguales.

Elizabeth Hanks Foto: web

Elizabeth tiene 40 años y se desempeña como actriz y productora. Su debut audiovisual fue en 1994 junto a su padre en Forrest Gump, donde tiene un pequeño cameo en el que se burla del pequeño Forrest en el autobús escolar.

Elizabeth Hanks en Forrest Gump. Foto: Robert Zemeckis

El siguiente papel que tendría Elizabeth sería en ¡Eso que tú haces!, película también protagonizada por Hanks, lo que llevó a que muchas veces aquella sea acusada de “nepobaby”.

Tom y Elizabeth Hanks. Foto: web

Finalmente, Elizabeth decidió que su camino no era el de la actuación, y decidió mantener un perfil bajo y desarrollarse como productora, porque eso sí, no tenía dudas de que su lugar estaba dentro de la industria hollywoodense.

Elizabeth Hanks Foto: web

Además, la hija de Hanks y Lewes desarrolló toda una faceta como escritora. Es autora de varios artículos en la revista Time y en los diarios The Guardian y The New York Times.