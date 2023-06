El exorbitante imperio de Robert De Niro más allá de la actuación: ¿de qué se trata y cuánto dinero gana por él?

Corrían los años ‘70 cuando Robert de Niro, de la mano de Martín Scorsese, conquistaría la escena de la industria hollywoodense, aunque ya contaba con varios trabajos junto a grandes cineastas como Brian De Palma.

No es ninguna novedad decir que De Niro es uno de los actores más prestigiosos del mundo y, por ende, uno de los mejores pagos. Su patrimonio es de 500 millones de dólares, según informó Celebrity Networth.

Robert De Niro en Taxi Driver. Foto: Web

Entre sus principales películas se encuentran Mean Streets de 1973, El padrino II de 1974, Taxi Driver de 1976, Toro Salvaje de 1980, Goodfellas de 1990 y Casino de 1995, todas ellas de Scorsese, no obstante, la exitosa filmografía de De Niro no puede ser sintetizada en un puñado de títulos, por más grandes que estos sean.

Más allá de la actuación: la fuente de ingresos de Robert De Niro

Robert De Niro cuenta con una filmografía de más de 100 películas y un patrimonio de 500 millones de dólares, lo que lo posiciona como una de las personas más ricas del mundo.

Robert De Niro

Sin embargo, la actuación no es la única fuente de ingresos de aquel. En el año 1994, De Niro junto al chef Nobuyuki Matsuhisa cofundó Nobu, un restaurante que se transformó con el paso del tiempo - y mucho dinero invertido de por medio - en una cadena de tres docenas de restaurantes y ocho hoteles de lujo.

Robert De Niro junto al chef Nobuyuki Matsuhisa. Foto: Ben Gabbe/ Getty Images

Según informó la revista Fortune, para este 2023 la cadena Nobu tendría ganancias de mil millones de dólares. Estas proyecciones se basan en el plan que tiene la compañía por seguir expandiéndose, al comprar propiedades en Toronto, Canadá.

Nobu Foto: Nobu

Cabe mencionar que, durante los años de pandemia la cadena se vio realmente afectada, al igual que el resto de la industria gastronómica y hostelera. Se estima que Nobu habría perdido 7.5 millones de dólares tan solo en el 2020.