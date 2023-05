Robert De Niro reveló que fue padre por séptima vez a los 79 años

Robert De Niro dejó a más de uno con la boca abierta cuando reveló recientemente en una entrevista que tuvo un bebé y que son siete sus hijos, no seis como se pensaba que tenía.

En la charla, el reconocido actor sorprendió al revelar cómo ha sobrellevado la paternidad a lo largo de su vida. Sin embargo, nadie de los presentes esperaba la bomba que De Niro lanzó después.

Robert De Niro fue papá por séptima vez. Foto: Vía País

Durante una rueda de prensa por el estreno de “About My Father”, una periodista le consultó por su experiencia teniendo en cuenta que es padre de seis. De Niro la corrigió y confesó: “Siete, de hecho, acabo de tener un bebé”.

Es así como a Drena, Raphael, Julian Henry, Elliot, Aaron Kendrick y Helen Grace se sumó un séptimo hermano, del cual hasta hace poco no se conocía y todavía no se conocen más detalles como la identidad de la madre o el sexo.

Es que Rober De Niro se separó de Grace Hightower en 2018 y desde entonces no se le ha conocido una pareja formal.

La última pareja de Robert De Niro fue Grace Hightower. Foto: Internet

Ante la noticia y la duda sobre si había sido algo que no se entendió durante la entrevista, los representantes del artista confirmaron a E! News que, en efecto, el actor acaba de ser padre de nuevo a los 79 años, pero no dieron detalles.

Robert De Niro sobre la paternidad

Además de revelar el nacimiento de su séptimo hijo, el actor reflexionó sobre la paternidad y contó que a su edad cree “en ser cariñoso con sus hijos”, a pesar de que a veces tiene que “ser severo con algunas cosas”.

“Quiero decir, no hay forma de evitarlo con los niños. No me gusta tener que establecer la ley y cosas así. Pero, a veces, simplemente no tienes otra opción”, explicó y sumó: “Y cualquier padre, creo, diría lo mismo. Siempre quieres hacer lo correcto por los niños y darles el beneficio de la duda, pero a veces no puedes”.