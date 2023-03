Robert De Niro protagonizará su primera serie y será para Netflix.

Atención amantes del cine, porque Robert De Niro protagonizará su primera serie y será de la mano del gigante de streaming Netflix.

Sí, es así como lees, el actor que le dio vida a los más icónicos personajes de los primeros años de la filmografía de Martin Scorsese, será parte de Zero Day, como actor principal y productor.

Robert De Niro en Taxi Driver. Foto: Web

El actor interpretará a un ex presidente de los Estados Unidos quien se enfrentará a engaños burocráticos y secretos de Estado, que mantendrán a los espectadores unidos a la pantalla.

“¿Cómo encontramos la verdad en un mundo en crisis, uno aparentemente desgarrado por fuerzas fuera de nuestro control?[...]¿Cuántas de esas fuerzas son producto de nuestra propia acción, tal vez incluso de nuestra propia imaginación?” arrojó la sinopsis oficial.

Robert de Niro Foto: web

Por su parte, el vicepresidente de series de Netflix, Peter Friedlander explicó: “Zero Day es un thriller de conspiración astuto y conmovedor que mantendrá al público al borde de su asiento. ¡Qué honor es tener a un equipo de primera línea, liderados por el icónico Robert De Niro y con todo el talento de Eric Newman, Noah Oppenheim, Lesli Linka Glatter y Michael S. Schmidt!” concluyó.

Además, el creador de la serie, Eric Newman, expresó “Soy un fan de toda la vida de Robert De Niro, y tenerlo como socio en la producción y como estrella de la serie va más allá de mis sueños más descabellados. Y Lesli Linka Glatter dirigió muchos de mis episodios favoritos de la televisión, así que fue nuestra primera opción como directora. Estoy muy agradecido a Netflix por su sostenida fe, apoyo y entusiasmo” cerró el también productor de la serie que aún no tiene fecha de estreno.

¿Cuál fue la primera película de Robert De Niro?

Robert De Niro obtuvo su primer papel en el film The Wedding Party del gran director Brian De Palma, con quien daría inicio a su camino revelador por el cine de los años ‘70 y que terminaría por concretarse en fama con su interpretación de Johnny Boy en Mean Streets de Martin Scorsese.

Robert De Niro en The Wedding Party. Foto: Brian De Palma

