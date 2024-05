Coscu volvió a desafiar a Flavio Azzaro a un combate de boxeo: “Jugó cagoneta”

Martin Pérez Di salvo, el streamer que conoció a Lionel Messi, y se hace llamar Coscu, no deja de ser noticia por sus extravagantes comentarios. Esta vez se la volvió a agarrar con el polémico periodista deportivo Flavio Azzaro.

En uno de sus clásicos streamings, Coscu arremetió: “Azzaro no quiere pelear conmigo lo respeto. Dice que intelectualmente es 50 veces lo que soy yo. Me puede chupar tres huevos Azzaro. Yo ya dije: “¿Quieren que pelee? Peleo contra él. No tengo ganas de pelear contra otra persona que no sea un tipo que odio”. Yo a él lo odio. Me encantaría pelear contra él”.

El streamer habló de su adicción al juego. Foto: Twitch

Súper polémico, explicó: “No le doy más vueltas. Le tiré por Twitter, le tiré por acá, por allá… ¿Es una guerra? Es una guerra. Yo no tengo problema. Él yo entiendo que tiene todas las de perder porque es un flaco que no hizo deporte o no se lo nota muy deportista. ¡Cagón!”

Flavio Azzaro disparó contra Jorge Almirón (Captura)

Para finalizar, opinó: “Entonces no creo que pelee en parénse de manos porque si Azzaro no quiere pelear, yo pelearme con un amigo, con un compañero, con un conocido, la verdad no tengo ganas ya… la verdad la pelea que tuve la gané, no me gusta pelear tampoco. No es algo que yo diga: “Uy, qué bueno pelear”. La verdad me chupa un huevo.”

Flavio Azzaro vs. Coscu

La rivalidad entre el periodista deportivo y el streamer se remonta a 2021 cuando se enfrentaron por sus opiniones respecto de Lionel Messi. En la ceremonia del Balón de Oro de ese año, que quedó en manos del astro rosarino, Flavio Azzaro apareció en el video homenaje que la organización realizó criticando con dureza a Messi en 2018.

Inmediatamente Coscu salió al cruce a través de su cuenta de X (ex Twitter): “¿Cómo van a poner a ese impresentable antifútbol en un lugar como el Balón de Oro? Azzaro, la c... de tu madre”. Y siguió: “No puedo creer que por ser el peor periodista de la Argentina termine teniendo cámara en un evento tan importante mundialmente”.