Azzaro: “Morena Beltrán, yo te voy a combatir”

Desde 2019, Morena Beltrán irrumpió en la pantalla de ESPN, siendo la joven joven del canal deportivo. Comenzó en el noticiero hasta ganar más espacio de opinión en los programas de análisis. Hoy, prácticamente es una de las estrellas principales, por eso Flavio Azzaro le dedicó un video en su canal Youtube, tildándola de ser la nueva jefa de operaciones de ESPN.

“Me acuerdo cuando comenzó Morena Beltrán, o por lo menos cuando la conocí, me parecía un oasis en el medio del desierto”, comenzó diciendo Azzaro. “Era una de las mejores apariciones que había en el periodismo deportivo. Me produjo bastante tristeza, incluso lo he puesto en Twitter en esos tiempos, que aparece una piba que logra romper con esta tradición de todos igualitos y que tan rápido se haya convertido en lo mismo o peor. Porque ella ya sabe perfectamente cuál es el objetivo de ESPN y Juan Cruz Ávila con ese programa (Generación F) que hacen, ella sabe no es ninguna boluda”.

Es de conocimiento público que el periodista es muy crítico sobre ESPN y tiene un enfrentamiento con el streamear Martín Pérez Disalvo, pero Morena fue el centro de su comentario. “La conducción de Coscu no sirvió y la ponen a ella para ver si pueden repuntar un poquito porque todavía genera un impacto entre muchos jóvenes su imagen y su manera también. Ella sabe perfectamente que diciendo esto que dice ´si vienen unos árabes y ponen 1000 millones de dólares vos le vendés el estadio de Independiente´. Ella lo plantea como un juego risueño, cuando ella sabe perfectamente que no lo es, que hay un gobierno detrás de toda esta movida y que intentó a través de un DNU que los clubes de fútbol puedan estar privatizados”, expresó con enojo.

¿Cómo ve hoy Flavio a Morena? “Ya no es víctima del sistema, ya es parte del sistema y juega al ritmo del sistema esta chica”. A lo que sumó: “Esta chica haciéndose la boluda, la simpática, se enamoró de las marcas y que la lleven al sorteo de la FIFA todo pago. Se ríe de la plata que ponen los árabes. Morena acá vas a tener un humilde servidor, con marcas totalmente a las que vos aspiras y te va a combatir. No por vos, por los intereses que vos representás hoy en día”.

AZZARO CONTRA LAS SAD EN ARGENTINA

Sobre la privatización de los clubes agregó: “Te están zampando el verdadero tema de discusión de la época moderna del fútbol argentino que es si vamos a vender o no vamos a vender los clubes porque a cambio de qué te va a poner mil millones de dólares un árabe para quedarse con Independiente para quedarse con quién con Saltita González. Qué pretenden instalar, para qué van a venir, para quedarse con las inferiores y cuando no tengan más que exprimir qué van a hacer con los clubes qué van a hacer lo van a ir”.

“No se lo tomen como un juego esto lo que dijeron porque después lo viralizan en redes. Claro ese programa no lo mira nadie pero las redes viste vos que de vez en cuando en ESPN querés ver un caño un sombrero lo seguís y ahí sí te lo meten el mensajito, hasta el fondo te lo meten. No nos jodan a los que amamos a los clubes, a los que amamos a las sociedades civiles sin fines de lucro, a los que nos criamos en clubes, a los que sufrimos los gerenciamiento, lo digo como socio de Racing”, finalizó, emocionado.