Morena Beltrán respondió a los comentarios que critican su relación con Lucas Blondel: “Son mujeres”

La periodista deportiva, Morena Beltrán, quien recientemente oficializó su relación con el jugador de Boca, Lucas Blondel, está siendo objeto de críticas y comentarios negativos desde que hicieron pública su noviazgo hace menos de un mes. A pesar de que la relación parece marchar bien, Morena fue sincera sobre cómo se sintió tras la noticia y compartió una reflexión sobre el fenómeno del odio en las redes sociales.

En una entrevista para el canal de streaming Doble Mérito, transmitido en YouTube, Morena fue cuestionada sobre su situación sentimental y cómo enfrentó la repercusión mediática. La periodista de ESPN expresó su sorpresa por la cantidad de críticas recibidas, especialmente por parte de mujeres.

Morena Beltrán respondió al posteo de Lucas Blondel y confirmó el romance Foto: Instagram

Morena Beltrán le contestó a quienes la critican por su nueva relación

“Cuando se empezó a saber que salía con Lucas, un poco envidiaba el hecho de que los pibes se tiran buena onda todo el tiempo. Y después ves a las minas, que no son todas, pero la gran mayoría, todo el tiempo tiran comentarios negativos y preguntan por qué salgo con un jugador de fútbol”, compartió Beltrán.

Morena profundizó en el análisis del hate constante en las redes sociales: “Me pregunto por qué entre nosotras no nos tiramos buena onda. Ver toda la parte positiva y lo lindo, me pasó que con todo el hateo sentía que venía por ese lado. Además, todo esto se había filtrado bastante más tarde de que yo me había separado de mi expareja”.

El posteo de Morena Beltrán dedicado a Lucas Blondel

A pesar de la confirmación de su relación con Blondel, Morena también hizo referencia a su expareja, el futbolista Tomás Mantia, y señaló: “También agradezco que se haya sabido antes todo esto de que me separé porque si no, iban a pensar que lo había engañado. Eso, en cierto punto, lo agradezco”.