Britney Spears publicó otro jugado video con su delantera en primer plano y preocupó a sus fans

Britney Spears, ícono indiscutible del pop, sigue cautivando a millones con su estilo único y sensualidad arrolladora. En un reciente video compartido en Instagram, la artista dejó a sus fans sin aliento con un impactante vestido y un mensaje lleno de guiños.

Desde la playa, Britney Spears con una microbikini animal print Foto: instagram

Como era de esperarse, la publicación de Britney Spears no tardó en generar revuelo en las redes sociales. Sus fans se volcaron en elogios y palabras de admiración, llenando la publicación de likes y comentarios que resaltan su belleza, estilo y talento.

Britney Spears cada tanto sube a sus redes videos que dejan a sus fans preocupados Foto: instagram

“Me this morning before riding 😜😜😜🐎🐎🐎 !!! Psss are we still playing chess”, ese es el mensaje que la princesa del pop dejó al pie del video, que se traduce algo así como “en la mañana, antes de montar. Seguimos jugando al ajedrez”.

Los tres look que lució Britney Spears en el video que preocupó a sus fans

En el video, luego de aparecer en su ya más que famoso living, que es donde graba la mayoría del material que luego sube a redes, también luego se la muestra acariciando un caballo mientras mira de manera cómplice a la cámara.

Britney Spears preocupó a sus fans Foto: instagram

Los atuendos elegidos por Britney Spears son una oda a la sensualidad femenina. En la primera parte, se la ve bailando frente a cámara con un vestido corto blanco con flores amarillas, escote strapless y que acompañ+o con botas texanas también blancas. Luego se la ve junto al caballo con un vestido campestre con flores rosas y escote de frunces.

Finalmente, en la última parte del video luce una microbikini con diseño de animal print pero en colores rosas y negros. Para complementar su look, Britney Spears optó por un peinado lacio y suelto que enmarca su rostro de forma natural. El maquillaje, por su parte, es sencillo y delicado, con un delineado negro en los ojos que resalta su mirada.