Impactante cruce en La Voz Argentina: Soledad Pastorutti se plantó frente a la producción

Sin dudas Soledad Pastorutti es una de las figuras más queridas y respetadas de la música argentina, algo que le valió su lugar como coach en La Voz Argentina, convirtiéndose en la única figura que se mantiene desde la primera edición del formato que busca descubrir nuevos talentos.

Sin embargo, la tres veces campeona del concurso está atravesando varias polémicas en esta nueva edición: desde recibir comentarios negativos de participantes hasta cruzarse fuerte con otros de sus compañeros de jurado.

Pero en las últimas horas, aprovechando su gran popularidad en las redes sociales, la oriunda de Arequito se expresó con total sinceridad y dejó expuestos algunos malestares que mantiene con la producción del ciclo que conduce Nico Occhiato.

En la noche del lunes, la Sole decidió responder preguntas de sus seguidores de X y realizó un largo intercambio con algunos de ellos. Sin embargo, hubo un comentario que no pasó desapercibido. “Cuando se presentó el chico de Venado, ¿no se te pasó ni por un segundo por la cabeza tu fan N°1 de Venado (Tuerto)?“, le preguntó una usuaria a la que la cantante ya conoce.

Los mensajes de Soledad Pastorutti en X

Entonces reveló un detalle que, al parecer, le molesta bastante de la producción. “Muchas veces me editan, igualmente ahí de la bronca no se me ocurrió nombrarte”.

El comentario de la fan hacía referencia a un momento de los primeros programas del año, donde se enfrentó con Luck Ra por Nicolás Armayor, un concursante que audicionó con una zamba y que despertó el interés de Soledad. Pero el cordobés, la bloqueó y le sacó la posibilidad de llevarselo a su equipo.

Incluso, lo confirmó cuando, ante la repregunta de la seguidora, la Sole explicó que su bronca se debía a que la bloquearon. De esta manera, la furia se mantiene pese a que transcurrieron varias semanas y el enfrentamiento con el cuartetero parece que se mantendrá a lo largo del programa.

Los mensajes de Soledad Pastorutti en X

El apoyo del público y de sus colegas en La Voz Argentina fue inmediato, demostrando el cariño y respeto que genera Soledad Pastorutti dentro del ambiente artístico. Esta muestra de humanidad es, sin duda, uno de los momentos más recordados del programa hasta ahora.