Lily-Rose Depp habló de sus desnudos en The Idol, la serie que causa polémica en Twitter

The Idol es todo un suceso en el catálogo de HBO Max. Con un episodio cada domingo, la serie protagonizada por Lily-Rose Depp y The Weeknd es una de las producciones más polémicas del último tiempo.

La nueva serie a cargo de Sam Levinson, creador de Euphoria, narra el camino que lleva a una joven estrella del pop, Jocelyn, a enamorarse del dueño de uno de los clubs más exclusivos de Los Ángeles, Tedros, quien en verdad oculta secretos perturbadores.

The Idol Foto: HBO Max

Si bien su estreno fue arrasador, las siguientes semanas no fueron tan positivas en cuanto a recepción para The Idol. La realidad es que es un gran producto, con personajes con psicologías profundas, actores que llevan su interpretación hasta el límite y una trama muy atractiva, pero, no es el tipo de contenido mainstream, por lo que el público no está fascinado.

¿Qué dijo Lily-Rose Depp sobre sus desnudos en The Idol?

Desde la primera escena de The Idol, se puede ver a Lily-Rose Depp mostrando uno de sus pechos. La abundancia de desnudos en la serie y la sexualización de la actriz ha llevado al gran parte del público a tildar la producción de sexista.

Lily-Rose Depp como Jocelyn, la protagonista de The Idol.

Lejos de hacer oídos sordos a la crítica, la actriz e hija de Johnny Depp declaró: “Para mí todo el personaje, el espectáculo y su arco fue realmente una colaboración de principio a fin. Sabemos que estamos haciendo algo provocativo y no estamos rehuyendo a eso”.

“Es algo que sabía que me proponía hacer desde el principio. Nunca me interesó hacer algo puritano. Está bien si este espectáculo no es para todos. Creo que ese es el mejor arte”, declaró la actriz, cuyo trabajo en la serie fue reconocido en el Festival de Cannes.

The Idol Foto: HBO Max

Guste o no, lo que no hay dudas es que The Idol marcó un antes y después dentro del catálogo de HBO Max, será cuestión de esperar para tener noticias de si continuará o será cancelada.