The Idol: así reaccionó Johnny Depp ante las escenas de sexo de su hija

The Idol prometía ser una de las series más polémicas de HBO Max, y lo ha logrado. La serie protagonizada por Lily-Rose Depp y The Weeknd no es para todos. Su temática y estética pueden resultar impactante desde un primer momento, pero, sin dudas, es un producto que vale la pena mirar y con mucho detenimiento.

La mente maestra detrás de la serie es Sam Levinson, showrunner también de Euphoria. Antes del estreno se rumoreaba que la nueva producción podía llegar a ser igual a su “hermana”, aunque, una vez estrenado el primer episodio este quedó obsoleto.

The Idol, la serie protagonizada por Lily-Rose Depp y The Weeknd Foto: Instagram/lilyrose_depp

Para quienes aún no la vieron, The Idol enseña la vida de Jocelyn, una joven estrella del pop que está en duelo tras la muerte de su madre. La vida de Joss se encrudecerá una vez que cruce su camino con el de Tedros, un aparente dueño de un club nocturno pero cuya “verdadera cara” es perturbadora.

The Idol Foto: HBO Max

La serie estrena un nuevo episodio cada domingo, una práctica que ya es usual en todas las plataformas de streaming. La misma contará con seis capítulos.

¿Cómo reaccionó Johnny Depp a las escenas sexuales de su hija, Lily-Rose?

Una de las polémicas que ronda a The Idol es si es o no sexista, ya que la historia está muy enfocada en el cuerpo y la sexualidad de Jocelyn.

Como buena actriz profesional, Lily-Rose Depp interpretó las escenas de forma realmente destacables. No sería de extrañar si a la joven artista a partir de este papel le comenzaran a llover ofertas dentro de la industria hollywoodense.

The Idol Foto: HBO Max

Su padre, Johnny Depp se mostró más que orgulloso al respecto. Según informó una fuente cercana: “A Johnny le encanta que Lily se esté labrando una carrera propia y desafiándose a sí misma para asumir roles que le interesen y la ponen aprueba”.

La misma fuente agregó: “Le encanta que ella tenga sus propias convicciones. que haya emprendido su propia carrera como actriz y que no esté apoyando su carrera en el éxito de su padre. Le encanta que ella sea una persona tan fuerte, especialmente ahora que ha recibido más atención con su reciente papel”.

The Idol Foto: HBO Max

Finalmente, la fuente sostuvo: “Está orgulloso de ella y no presta atención a la polémica adicional generada por el papel. Él cree que ella debe estar haciendo algo bien para estar llamando tanto la atención y está orgulloso de su éxito”.