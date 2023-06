The Idol: cuántos millones de dólares costó la serie más polémica del momento

HBO Max es uno de los protagonistas indiscutidos del mes de junio, y ello a raiz del estreno de The Idol. La serie se posiciona como las más polémica de la plataforma de streaming y todo indicaría que se volverá muy pronto una de las preferidas por los usuarios.

La serie narra el camino que lleva a una joven estrella femenina del pop a enamorarse del dueño de uno de los clubs más exclusivos de Los Ángeles. Lo que la protagonista no sabe es que su nuevo amor es el líder de una secta secreta que opera en la ciudad.

Está protagonizada por Lilly-Rose Depp - hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis - y Abel Makkonen Tesfaye, el reconocido cantante The Weeknd. De la dupla protagonista, el personaje de ella es el que destaca sin dudas. La joven actriz interpreta a “Jocelyn”, una estrella pop que saltó a la fama que enfrenta la crudeza de la vida luego de la muerte de su madre y la filtración de un video íntimo casero.

¿Cuántos dólares costó The Idol?

The Idol es uno de los últimos proyectos más importantes de HBO y HBO Max, tanto es así que su estreno se dio en el marco del Festival de Cannes en Francia.

Hay quienes aseguran que se trata de una versión retorcida de Euphoria, de lo que no hay dudas es que las mentes ejecutivas de la productora estuvieron cien porciento enfocadas en el proyecto para lograr un producto tan o más exitoso que la serie protagonizada por Zendaya.

The Idol Foto: Gentileza

Era tal la expectativa con The Idol, que en un primer momento su estreno estaba pensado para sustituir a House of the Dragon luego de su final. Esto no ocurrió debido a que la productora y el showrunner, Sam Levinson, decidieron darle un giro a la serie y despidieron a guionistas y parte del elenco, desperdiciando un presupuesto de 75 millones de dólares.

The Idol

No se conoce aún el resto del budget, pero se estima que es mucho mayor a esos 75 millones, ya que, se decidió empezar de cero luego de que un 80 porciento de la serie ya estaba filmada.