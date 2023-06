No es Rápidos y Furiosos ni La sirenita: la película más exitosa del momento en el mundo

La cartelera está que explota. Los cines están más vivos que nunca desde el regreso a la “normalidad” luego de los años de confinamiento por la pandemia. Desde el 2022 se viven éxitos de taquilla, a los que en el último mes se sumaron Rápidos y Furiosos X y el live-action de La sirenita.

Se trata de dos estrenos muy pero muy esperados. Los fanáticos de la saga a toda velocidad esperaron dos años para ver la nueva cinta, que inaugura el final de la franquicia que poco a poco está llegando. Por su parte, chicos y grandes celebran los 100 años de Disney Studios con la nueva versión del clásico basado en el libro de Hans Christian Andersen.

Recordemos que, Rápidos y Furiosos es la franquicia más taquillera de la Universal, con más de 5.891 millones de dólares recaudado. Por su parte, La sirenita obtuvo en el año de su lanzamiento, 1989, una recaudación de 211.3 millones de dólares.

¿Cuál es la película más exitosa en cines en este momento?

Rápidos y Furiosos X lleva recaudados 603 millones de dólares en el mundo, mientras que el live-action de La sirenita tiene una taquilla de 163.8 millones de dólares, una cifra considerablemente menor al de la décima entrega de la vertiginosa saga.

Rápidos y Furiosos X Foto: Universal

Sin embargo, la nueva película protagonizada por Vin Diesel no logró posicionarse como la preferida por los espectadores del mundo. Spider-Man: across the Spider-Verse se estrenó el pasado 1 de junio y se posicionó como el segundo mejor fin de semana de estreno del año con $208,6 millones de dólares recaudados en el mundo, superando las expectativas tanto de la crítica, el público e, incluso, sus productores ejecutivos.

Spider-Man: Across the Spider-Verse

David A. Gross, de Franchise Entertainment Research, expresó ante tal éxito: “Esto es un comienzo excepcionalmente bueno para una secuela de animación. Spider-Verse tomó a un superhéroe muy querido, le dio a la narración un estilo visual y una voz originales y creó una experiencia única”.

¿De qué trata Spider-Man: across the Spider-Verse?

“Después de reunirse con Gwen Stacy, el amigable vecino de tiempo completo de Brooklyn Spiderman, es lanzado a través del multiverso, donde se encuentra a un equipo de gente araña encomendada con proteger su mera existencia”, relató la sinopsis oficial.