El live action de La Sirenita cambia una icónica canción: Ariel dará su consentimiento

Cada vez falta menos para el estreno de “La Sirenita”, nueva versión adaptada a tiempos modernos del clásico de Disney. Por el momento, la remake viene llamando mucho la atención de los fanáticos de la historia original debido a una serie de cambios que se introducirán para “actualizarla”.

A la par que genera grandes expectativas, la película no está exenta de polémicas, en especial por cambios en los personajes, como la elección de Halle Bailey en el papel de “Ariel”. También los realizadores develaron que el personaje titular no sacrificará su voz para estar con el Príncipe Eric, dejando afuera una de las más icónicas escenas de la cinta.

La Sirenita tendrá su estreno este 25 de mayo Foto: Disney

Sin embargo, ahora nos hemos enterado que la nueva versión que llega este 25 de mayo tendrá otro cambio, el cual tocará de cerca a más de un fanático. Se trata de las canciones, las cuales también estarán modificadas por una razón muy particular.

El cambio que sufrirán las canciones de “La Sirenita”

En los últimos días, se ha dado a conocer un cambio que seguro suscitará polémica: una de las canciones más populares ha sido modificadas para abordar la importancia del consentimiento. Quien ha explicado el cambio, realizado para explicitar que Ariel da su consentimiento a la relación con el príncipe, ha sido Alan Menken, quien creó las canciones de la película original.

En una entrevista concedida a Vanity Fair, explicó: “Hay algunos cambios en la letra de ‘Bésala’ porque la gente está muy sensible sobre la idea de que el Príncipe Eric se forzaría en modo alguno a Ariel”. Recordemos que en esa canción cantada por el cangrejo Sebastián, el animal incita al Príncipe Eric a besar a Ariel.

Sin embargo, Ariel en ese momento no tiene la capacidad de hablar. Es por eso que la canción será modificada para atajarse a potenciales críticas del público actual y explicitar las intenciones del Príncipe para con la Sirenita.

Pero no es la única canción que verá modificaciones. A propósito de “Pobres almas en desgracia”, Menken explicó: “En “Pobres almas en desgracia” revisamos algunas líneas que podrían hacer que las niñas sintieran que no debían hablar cuando no les correspondía, aunque Úrsula está manipulando claramente a Ariel para que ceda su voz”.

A más de 30 años del estreno de la película original, Disney es consciente de que los tiempos cambian y ha optado por modificar sus canciones para asegurarse de dar el mensaje “correcto”. Sin embargo, resta ver si los cambios no terminan siendo contraproducentes y alienan al público original de la película, que bien podría rechazarlos.