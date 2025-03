Para quienes desean vivir una experiencia única en Estados Unidos, una agencia de Paraná ofrece salidas grupales acompañadas en julio con itinerarios completos que incluyen alojamiento, traslados y acceso a los parques más emblemáticos.

Viajes grupales a Miami, Disney y Nueva York: opciones para julio.

Entre las opciones disponibles, se destacan las salidas del 10 y 20 de julio, con un recorrido de 12 y 11 noches respectivamente. Los paquetes incluyen vuelos con American Airlines, seis días de estadía en Disney alojándose en el All Star Resort, tres días en Universal Studios con hospedaje en el Endless Summer y dos días en Miami en el Holiday Inn Beach Oceanfront.

Además, se incluyen traslados, admisiones y asistencia médica de Universal Assistance para pasajeros de hasta 70 años. Los precios van desde los USD 4.575 para la salida del 20 de julio hasta los USD 4.641 para la salida del 10 de julio.

Otra alternativa es la salida del 7 de julio, con un itinerario de 12 noches y 14 días que suma la posibilidad de conocer Nueva York. En este caso, el viaje incluye tres noches en la ciudad alojándose en The Manhattan at Times Square Hotel, seis días en Disney en el All Star Resort y tres días en Universal Studios con estadía en el Endless Summer. También se contemplan traslados, admisiones y un city tour en Nueva York. Los precios para este paquete van desde los USD 5.070 en Family Plan 2 hasta los USD 5.110 en Family Plan 1.

Estos paquetes representan una oportunidad ideal para quienes buscan disfrutar de una experiencia completa en los destinos más icónicos de Estados Unidos, con la tranquilidad de contar con acompañamiento durante todo el viaje.

Quienes quieran consultar por estos paquetes se pueden comunicar a Ventas 343 421-29-21 (Líneas Rotativas) ó +54 9 343 5075972 (sólo Whatsapp).