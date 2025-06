En enero de 2026, los vuelos a Brasil podrían aumentar más del 25%.

Quienes tienen el proyecto de vacacionar el próximo verano en Brasil deben saber que lo ideal será comprar los pasajes cuanto antes. Es que una medida económica repercutiría considerablemente el valor de los boletos aéreos.

Se trata de una reforma tributaria que aplicará el Gobierno de Brasil y que impactará en los pasajes de avión, que podrían aumentar más del 25%, específicamente una 26,5%.

En el Gigante Sudamericano, desde enero de 2026 se establecerá un nuevo esquema de Impuesto al Valor Agregado (IVA) dual, que incluye la Contribución sobre Bienes y Servicios (CBS) a nivel federal y el Impuesto sobre Bienes y Servicios (IBS) para estados y municipios.

Cuánto podría costar un pasaje a Brasil el próximo verano

Actualmente, los impuestos sobre las tarifas aéreas nacionales brasileñas son del 9% y las proyecciones indican que la tasa aumentará hasta un 27%.

En tanto, sobre los pasajes internacionales, que actualmente están exentos de impuestos, también recaería la nueva normativa, pasando a estar sujetos al cuadro impositivo completo.

Por su lado, las aerolíneas tendrán más costos operativos gracias al aumento en el Impuesto sobre las Operaciones Financieras (IOF).

Así las cosas, desde la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) indican que, con una tasa impositiva del 26,5%, el precio promedio de los vuelos nacionales en Brasil aumentaría de US$ 130 a US$ 160, mientras que el precio promedio de los vuelos internacionales pasaría de US$ 740 a US$ 935.

Un pasaje de ida desde Buenos Aires a Rio de Janeiro para el 15 de septiembre cuesta, en la página de Aerolíneas Argentinas, 329.312 pesos. Con el incremento del 26,5% pasaría a costar unos 80.500 pesos más.