Como María Becerra en Rápidos y furiosos: 4 músicos argentinos que triunfaron en Hollywood

Este 18 de mayo llegó a los cines del mundo Rápidos y furiosos X, una de las cintas más esperadas del año que inaugura el final de la icónica franquicia. En Argentina no se trata de un estreno más, ya que, su banda sonora cuenta con un sencillo de María Becerra, quien en estos días ha protagonizado varias noticias tras su paso por los Premios Gardel, además de haber revelado varios detalles de su encuentro con Vin Diesel.

“Te cura” es la canción principal de la décima entrega de la vertiginosa saga, un tema con impronta nacional que hace de la conocida como “Nena de Argentina”, todo un orgullo de nuestro pueblo. Gracias a ella y tantos otros artistas como Nicki Nicole, la escena del trap argentino da de qué hablar tanto en Estados Unidos, como en el resto del mundo.

Incluso, Vin Diesel - quien da vida a “Dominic Toretto” - habló sobre la participación de María en la banda sonora de Rápidos y furiosos X: “Hace poco conocí a María Becerra, que hace una de las canciones de la banda sonora. Ella es increíble, la está rompiendo y representa al país en la saga”.

¿Qué otros músicos argentinos triunfaron en Hollywood?

El caso de María Becerra no es el único. La lista de músicos argentinos que triunfaron en Hollywood tiene unos cuantos nombres, e, incluso, algunos de ellos hicieron verdadera historia con sus composiciones.

En primer lugar está Gustavo Santaolalla. El compositor, músico y productor oriundo de El Palomar, ganó en dos oportunidades consecutivas el Premio Oscar a Mejor Banda Sonora Original. Sus trabajos en las películas Brokeback Mountain y Babel, del 2005 y 2006 respectivamente, lo consagraron dentro de la industria cinematográfica estadounidense y, desde ya, le otorgaron un lugar privilegiado dentro de la historia de la música nacional.

Gustavo Santaolalla con sus dos Premios Oscar. Foto: Alejandra Palacios

Aquellas cintas no son los únicos trabajos de Santaolalla dentro de Hollywood; a lo largo de los ‘00, el músico creó la banda sonora de películas como Amores Perros, 21 gramos y Diarios de motocicleta. Además, compuso el soundtrack del videojuego The Last of Us, el cual generó furor con su serie de la mano de HBO y HBO Max.

Rosario Ortega Foto: Impronta musical

Otro de los casos nacionales en Hollywood es el de Rosario Ortega, hija de Palito y Evangelina Salazar. La cantante de nacionalidad estadounidense-argentina, fue convocada por Jesse Harris, productor y autor de las canciones del primer disco de Norah Jones, y por Ethan Hawke para formar parte de la banda de sonido de la película The Hottest State.

Luis Bacalov y Lalo Schifrin con sus Premios Oscar. Foto: Vía País

A la lista se suman Luis Bacalov y Lalo Schifrin, ambos pianistas y directores de orquesta. El primero de ellos fue nominado dos veces al Oscar, una en 1966 por El Evangelio según san Mateo de Pier Paolo Pasolini, y la otra en 1995 por El cartero de Michael Radford, cinta que le valió la estatuilla. El segundo, posee una estrella en el paseo de la fama de Hollywood y múltiples nominaciones y premios, incluyendo un Premio Oscar Honorífico del 2018. Sus trabajos forman una extensa lista, de la que se destaca su banda sonora para Misión imposible y Harry el sucio.