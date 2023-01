¡Confirmado! The Last of Us tendrá una segunda temporada

The Last of Us contará con una segunda temporada, así lo confirmó el sitio oficial de HBO Max a través de su cuenta de Twitter junto a Naughty Dog, desarrollador del videojuego.

“El viaje continúa. #TheLastofUs volverá con otra temporada para HBO Max.” anunció la plataforma de streaming vía Twitter; por su parte, Naughty Dog twitteó: “Grandes noticias, fanáticos de The Last of Us. #TheLastofUs ha sido renovada para una segunda temporada en HBO y HBO Max.”.

¿Que dijo el creador de la serie de The Last of Us sobre su segunda temporada?

Era cuestión de días para que The Last of Us fuera renovada por una segunda temporada, ya que, a días de su estreno el 15 de enero del 2023, su creador Craig Mazin aseguró en una entrevista con Gizmodo que la primera temporada solo abarca el arco narrativo del primer videojuego.

“Creo que la cantidad de historia que nos queda por cubrir sería más que una temporada de televisión. Así que, suponiendo que podamos seguir adelante, la idea sería hacer más de una temporada más. Pero este no es el tipo de serie que va a ser de siete temporadas.” aseguró Mazin previamente a la confirmación de la segunda temporada.

Craig Mazin, creador de la serie de The Last of Us. Foto: HBO Max

En lo referido a la extensión de la serie, Mazin declaró: “Al menos que suceda un milagro, el trabajo de producción de un videojuego se acelere un 1000% y el tercer juego aparezca por arte de magia, no estoy interesado en ir más allá de la historia original”.

“Como espectador, no tengo ningún problema en ver series que siguen y siguen y siguen. Ningún problema. Pero como guionista, no quiero verme en la tesitura de hacer girar los platos para dar vueltas a las cosas temporada tras temporada. Para mí, es importante que las cosas tengan un propósito, y si tienen un propósito, eso significa que tienen un final. Eso significa que todo lo que haces está cuidadosamente seleccionado y elegido, no está ahí solamente para continuar...” concluyó.

¿De qué trata The Last of Us?

Sinopsis: Joel y Ellie, dos personas conectadas por la brutalidad del mundo en el que viven, se ven obligados a enfrentarse a criaturas y asesinos despiadados, mientras viajan a través de un Estados Unidos posapocalíptico.

Tráiler: