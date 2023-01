Furor por The Last of Us: estas son todas las diferencias entre el juego y la serie del momento

El domingo pasado se estrenó la serie de The Last of Us en HBO. Una de las producciones más esperadas para este año, ya que es la adaptación de uno de los videojuegos más aclamados de todos los tiempos y que lleva el mismo nombre de la serie.

El primer episodio recibió buenas críticas y se espera que siga así cada uno de sus episodios para esta temporada. Es que cuenta con las actuaciones de dos actores recordados por Game of Thrones, Pedro Pascal y Bella Ramsey, las cuales fueron aplaudidas en este primer capítulo.

Pero, como suele ocurrir con toda adaptación, la duda sobre si esta serie fiel al juego de PS3 estaba entre los fanáticos. La realidad es que sí, HBO logró que se mantenga fiel al videojuego por lo menos en este primer episodio, aunque con algunos cambios, los cuales han sido recibidos de buena manera en las redes sociales.

Este artículo puede contener spoilers para quienes no han visto ni jugado el videojuego.

La primera diferencia que encontramos es que mientras que en el videojuego la trama principal de The Last of Us se desarrolla a lo largo de 2033, en la adaptación de HBO han optado por ubicar la historia diez años antes, en 2023 , coincidiendo así con su estreno.

The Last of Us es una franquicia de juegos de terror y supervivencia creada por Naughty Dog y Sony Interactive Entertainment. La serie está ambientada en un Estados Unidos postapocalíptico, devastado por criaturas caníbales infectadas por un hongo mutado del género Cordyceps. El juego fue tan éxitoso que HBO decidió crear su adaptación.

Sinopsis de The Last of Us serie: Joel y Ellie, una pareja conectada a través de la dureza del mundo en el que viven, se ven obligados a soportar circunstancias brutales y asesinos despiadados en un viaje a través de una América posterior a una epidemia.

The Last of Us, episodio 1 se estrena el 15 de enero en HBO Max. Dirige Craig Mazin.

The Last of Us, episodio 2 se estrena el 22 de enero en HBO Max. Dirige Neil Druckmann.

The Last of Us, episodio 3 se estrena el 29 de enero en HBO Max. Dirige Peter Hoar.

The Last of Us, episodio 4 se estrena el 5 de febrero en HBO Max. Dirige Jeremy Webb.

The Last of Us, episodio 5 se estrena el 12 de febrero en HBO Max. Dirige Jeremy Webb.

The Last of Us, episodio 6 se estrena el 19 de febrero en HBO Max. Dirige Jasmila Zbanic.

The Last of Us, episodio 7 se estrena el 26 de febrero en HBO Max. Dirige Liza Johnson.

The Last of Us, episodio 8 se estrena el 5 de marzo en HBO Max. Dirige Ali Abbasi.