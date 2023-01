Los looks de Carolina Herrera que Sarah Jessica Parker lució en la pantalla de HBO.

Su nombre es sinónimo de moda y gracias a su icónico personaje de Carrie Bradshaw en la aclamada serie Sex and the City, Sarah Jessica Parker se ha convertido en todo un ícono mundial fashionista. Tanto dentro con fuera de la pantalla, la actriz marca tendencia cada día con su estilo y sus elecciones más trendy. A días del cumpleaños 84 de Carolina Herrera, la emblemática diseñadora de lujo, un repaso por los más destacados looks de la firma que la actriz ha llevado a la pantalla.

Vidriera de tendencias, la primera temporada de And Just Like That, el spin off de Sex and the city -que reencuentra a los personajes de Carrie, Miranda y Charlotte muchos años después- fue el escenario ideal para volver a ver los diseños de la firma. Y aunque cada pieza de diseñador que la actriz viste se vuelve viral, estos trendy looks de Carolina Herrera en la ficción se volvieron sensación.

Sarah Jessica Parker junto a sus compañeras en el set de And Just Like That, spin off de Sex and the city. Foto: Web

El vestido camisero, un aliado infaltable

El vestido de tafeta que viste Sarah en la serie es un modelo de escote camisero y falta de vuelo con volante. Lo combinó el outfit con stilettos negros y bolso fruncido verde. Y el accesorio estrella fue el cinturón, un modelo negro de tachas que ya había utilizado en la serie de los 90 y que le aporta un toque rockero final. Este último es una pieza realizada en cuero de la firma Streets Ahead.

En el papel de Carrie Bradshaw, la actriz lució un vestido camisero de Carolina Herrera que fue furor. Foto: Web

La falda a lunares de Carolina Herrera que llevó Sarah Jessica Parker

Una de las primeras imágenes de la serie, que salieron a la luz mientras grababa con Mr Big, su amor en la ficción, fue una falda larga de estampado de lunares en crema y negro. Un diseño icónico de Carolina Herrera que combinó con un ajustado body de la marca de ballet Capezio. El estilismo se completó con un llamativo tocado de plumas rosa y negro, stilettos joya de Duchessa Gardini y bolso pintado a mano de Rebecca Moses.

La actriz vistió una falda a lunares de Carolina Herrera que causó sensación en las redes. Foto: Web

El icónico vestido nupcial de Sarah Jessica Parker en 2008

La boda de ficción de Carrie Bradshaw en la película de 2008, es uno de los ejes centrales por los que transcurre la trama. Y en ese universo, donde desfilan las grandes marcas de lujo, no podía faltar un elegante Carolina Herrera.

Uno de los vestidos de novia que la actriz luce para el shooting de la revista Vogue es Carolina Herrera. Foto: Web

En la recordada escena del film, la actriz se va probando diferentes vestidos nupciales durante un shooting para la revista Vogue. Finalmente, se queda con un diseño de Vivienne Westwood, que según adelantaron volverá a aparecer en la segunda temporada del spin off de la serie.

