Este es el motivo por el que Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall están peleadas.

Tras el estreno de la nueva temporada de “Sex and the city” en diciembre del 2021 hasta febrero de 2022, con un total de 10 capítulos, la mayoría de los fanáticos sintieron felicidad, por un lado, y dolor por el otro. Es que las nuevas aventuras de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) tuvieron un gran recibimiento por el público, pero la falta de Kim Cattrall como Samantha Jones fue un vacío que se notó mucho.

Sin embargo, la ausencia de Cattrall tiene una culpable y es la propia Parker, con quien a lo largo de los años habían generado un buen clima de trabajo que se terminó rompiendo por una serie de eventos que enemistó a las actrices. Desde un pedido de dinero hasta la muerte de un hermano fueron los temas que hicieron que ambas se terminen odiando y no acepten trabajar juntas nunca más.

Vuelve "Sex and the City": Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis y Kim Cattrall. Foto: (Foto: AP)

¿Cómo fueron las peleas entre Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall de “Sex and the city”?

El primer cortocircuito entre las actrices fue durante una entrevista en 2004, cuando Cattrall contó que la serie había llegado a su fin por un tema de dinero y la diferencia importante que había entre las protagonistas. “Sentí que después de seis años era hora de que todas nosotras participáramos de las ganancias de ‘Sex and the City’”, aseguró.

El enojo de la actriz era porque Parker cobraba regalías como productora ejecutiva desde la segunda temporada de la serie y la diferencia entre ella y sus compañeras era muy grande. A pesar de que Cattrall aseguró que no eran amigas, sino profesionales, Parker afirmó que “honestamente, somos todas amigas y desearía poder ver más a Kim. Ella mencionó algo del dinero, pero nadie debería hablar mal de su persona por eso”.

Al rechazar volver a las nuevas entregas de la serie, Kim aseguró que “hace un año que estoy diciendo que no me interesa participar. Nunca pedí dinero, nunca pedí ningún proyecto. Que me consideren una especie de diva es algo totalmente ridículo”, como también sostuvo que “y es aquí donde debo decir que la gente de ‘Sex and the City’ y específicamente Sarah Jessica Parker no fueron muy amables conmigo”.

"Sex and the city", serie ícono de los 90, volverá con un revival (Captura de pantalla).

El último hecho que marcó la diferencia entre ambas fue cuando en 2018 el hermano de Cattrall apareció muerto y Parker le envió un mensaje por redes sociales: ”Mi queridísima Kim, mi amor y más sentido pésame tanto a ti como a los tuyos, y toda la suerte a tu amado hermano”. A pesar del sentido mensaje, Kim arremetió contra su excompañera y lanzó “no necesito tu amor o apoyo en este trágico momento, Sarah Jessica Parker”.

Y el descargó de Kim continuó: “Hoy mi mamá me preguntó: ‘¿Cuándo esa hipócrita de Sarah Jessica Parker te dejará en paz?’. Tus continuas menciones hacia mí son un doloroso recordatorio de cuán cruel fuiste y sos conmigo. Quiero dejarte algo en claro (en caso de que no lo haya hecho ya): no sos mi familia. Así que estoy escribiendo esto para decirte, una vez más, que dejes de explotar nuestra tragedia familiar para intentar restaurar tu imagen de ‘chica buena’”.

Sinopsis: Una columnista de sexo, Carrie Bradshaw, y sus tres amigas -- Samantha, Charlotte y Miranda -- exploran el mundo de las citas de Manhattan, haciendo una crónica de los hábitos los neoyorquinos solteros. No es sorprendente que las mujeres tienen una serie de pretendientes durante el trayecto de la serie.

