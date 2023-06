Carrie Bradshaw existe en la vida real: ¿en quién se inspiró el personaje de Sex and the city?

Sex and the city es una de las series más icónicas de todos los tiempos. Es retrato de la Nueva York de fines de los ‘90 y principios de los ‘00, con su resplandeciente moda, calles cosmopolitas y clubes nocturnos como el Studio 54.

Sex and the city Foto: HBO

Para quienes aún no vieron la serie, Sex and the city enseña la vida de “Carrie Bradshaw” una periodista que tiene una columna sobre sexo en un diario de Nueva York. Amante de la moda, su vida se reparte entre el trabajo, salidas con sus amigas, romances y las tiendas de ropa.

Muy pronto se estrenará la segunda temporada de And just like that..., la serie spin-off que muestra a “Carrie Bradshaw”, “Miranda Hobbes” y “Charlotte York” en sus cincuentas. Recordemos que “Samantha Jones” no es parte del elenco debido a una pelea, que ya lleva tiempo, entre Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker.

¿En quién se inspiró Carrie Bradshaw?

“Carrie Bradshaw”, a quien da vida Sarah Jessica Parker, es uno de los personajes más famosos del mundo de las series de televisión. Es un ícono de los ‘90 y principios de los ‘00 con su estilo marcado y personalidad radiante.

Sarah Jessica Parker como "Carrie Bradshaw". Foto: HBO Max

Pero, ¿en quién se inspiró Carrie?, el personaje se inspiró en Candace Bushnell, escritora famosa por sus columnas y libros sobre sexo, incluyendo el best-seller Sex and the City, en la que se basó la serie creada por por Darren Star para HBO.

¿Quién es Candace Bushnell?

Candace Bushnell nació el 1 de diciembre de 1958 en Glastonbury, Connecticut, Estados Unidos. Mientras cursaba en la universidad, comenzó a ser conocida en Nueva York como una socialité y una verdadera fiestera del Studio 54.

Candace Bushnell en los '90. Foto: web

Fue solo cuestión de tiempo para que Candace fuera contratada por el periódico New York Observer, donde comenzó a tener una columna en 1994 basada en las aventuras de ella y sus amigas por la ciudad, la cual tituló: Sex and the city.

Co-producer Candace Bushnell and Sarah Jessica Parker (Photo by KMazur/WireImage) Foto: KMazur

La escritora también publicó varios libros basados en sus columnas, en Carrie y en la vida en Nueva York, titulados: Sex and the City, 4 Blondes, Trading Up, Lipstick Jungle, One Fifth Avenue, The Carrie Diaries y Summer & the City.