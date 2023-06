Kim Cattrall volverá a ser “Samantha Jones” tras la gran pelea pero con estas condiciones

Sex and the city no es solo una serie, es un ícono de la cultura pop y del mundo de la moda. Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis y Cynthia Nixon dieron lugar con sus personajes a uno de los shows televisivos más importantes de las últimas décadas.

Es por tanto que las seis temporadas de la serie no alcanzaron, y la franquicia tuvo que recurrir a dos películas y un spin-off que superó toda expectativa: And Just Like That…

Es una realidad que las películas no contentaron a los fans, pero el spin-off que muestra a Carrie, Charlotte y Miranda en sus casi sesentas, se llevó todos los aplausos del público, quienes esperan con ansias la llegada de la segunda temporada el próximo 22 de junio.

Sex and The City

De todas formas, fue muy decepcionante para los fans de Sex and the city encontrarse con la ausencia de Kim en su papel de “Samantha Jones”. La actriz decidió no formar parte de And Just Like That... luego de una fuerte pelea con Sarah Jessica Parker. Pero, para sorpresa de todos, esta situación cambió.

Kim Cattrall volverá a ser “Samantha Jones,” pero no todo es color de rosas

Sí, efectivamente, luego de la gran pelea y mucha polémica de por medio, Kim Cattrall retomará su personaje de “Samantha Jones” en And Just Like That...

Pero no todo es color de rosas, ni los problemas se solucionaron. La actriz contará con tan solo una escena en el famoso spin-off, la cual filmó bajo estrictas condiciones: no tener contacto con sus excompañeras de elenco ni el showrunner de la serie.

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall en Sex and the city.

“Ella solo aparecerá en la escena final… Sin verse ni hablar con las estrellas de la serie, entre las que se incluye a Sarah Jessica Parker, con quien tuvo el enfrentamiento. Tampoco tuvo contacto con el productor ejecutivo de la serie, Michael Patrick King”, reveló una fuente cercana a Variety.

Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall.

Por su parte, CNN aseguró que la escena fue grabada en total secreto y que tendrá como protagonista a “Samantha” al interior de un auto estacionado en Queens, distrito de la Ciudad de Nueva York.