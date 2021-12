Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis fueron una vez más Carrie, Miranda y Charlotte, en la serie “And Just Like That”, la continuación de “Sex and the City” de HBO Max.

Al elenco se suman Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman y Sara Ramírez.

Las tres mujeres marcaron sus carreras con estos personajes y quedaron en la historia de la audiencia. La serie “Sex and the City” estuvo basada en los libros del mismo nombre de la escritora Candace Bushnell. Tras años del que se creía era el final definitivo de la historia, Carrie y sus amigas volvieron a la pantalla.

“And Just Like That” mostró a las personajes de una manera diferente a las que se las veía en las anteriores temporadas, con una mente más madura, atravesando los 50 años y con sus matrimonios más firmes. La serie tendrá 10 capítulos que se lanzan poco a poco en HBO Max.

La nueva temporada de la serie ahondará en las vivencias de una mujer lidiando con el paso del tiempo, las relaciones personales, laborales, entre otros temas principales.

¿Habrá segunda temporada?

En un momento se calculó que “And Just Like That” sería una serie limitada, es decir, que solo habría una temporada, donde se le daría un final definitivo y satisfactorio a nuestras queridas protagonistas.

Sin embargo, hasta el momento no hay nada confirmado y el final de la serie deja abierta la posibilidad a una segunda parte.