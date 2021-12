Desde que se anunció el reboot de “Sex and the City”, llamado ahora “And Just Like That”, los fanáticos imaginaron la historia en sus mentes. Pero según Kristin Davis (quien interpreta a Charlotte), habrá cosas diferentes a las que esperaban.

En el episodio del 7 de diciembre de The Late Show with Stephen Colbert, el presentador del programa de entrevistas le dijo a Kristin y a su coprotagonista Cynthia Nixon que hubo rumores de que en realidad las escenas que se filmaba en Nueva York eran “falsas para desviar a la gente”, ya que al filmarse en plena ciudad de Nueva York los fans veían el rodaje e iban sacando conclusiones de lo que se vería en pantalla.

Cynthia no detalló mucho y aseguró que “puede que sea cierto”. Sin embargo, Kristin confirmó al presentador Stephen Colbert, “Sí, definitivamente”.

Por otro lado, Kristin señaló que “quieren que los fans disfruten del show y cree que esa es la parte importante”.

Incluso, Cynthia habló de los espectadores que vuelven al programa y aseguró que “no quieren que sepan, no queremos que lean las notas de antemano”.

Según E Online!, en otras noticias, Cynthia señaló que en lugar de pensar en que el famoso cuarteto del elenco será degradado a un trío ahora que Kim Cattrall (Samantha) está fuera del programa, ella ve a su grupo como un “septeto” gracias a la incorporación de Sara Ramírez, Nicole Ari Parker, Karen Pittman y Sarita Choudhury.