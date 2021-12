Las protagonistas de “Sex and The City”, Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte York (Kristin Davis) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) siempre quisieron continuar con sus historias que se hicieron para la tercera secuela cinematográfica de la serie, que nunca llegó a filmarse debido a la negativa de Kim Cattrall para volver con su papel de Samantha.

Sin embargo, este 9 de diciembre volvieron a las pantallas de HBO Max para hacer el reboot de And Just Like That. Sin embargo, Carrie, Charlotte York y Miranda Hobbes regresaron a la pantalla chica por un tentador pago si realizaban otra vez la serie.

Estreno de "And Just Like That...".

Según la información que trascendió en los últimos días, todas ellas han cobrado más de medio millón de dólares por episodio. La cifra exacta sería entre los 650 y los 750 mil dólares, según informó el portal Variety. Sorprendentemente todas ellas estuvieron de acuerdo al cobrar el mismo salario, sin distinciones, a pesar de que Sarah Jessica Parker sigue siendo la protagonista indiscutible de la trama.

La nueva temporada cuenta con 10 episodios que se estrenarán desde este jueves 9 de diciembre hasta el jueves 3 de febrero.

A pesar de que muchos fans pidieron el regreso de Samantha (Kim Cattrall), en el segundo reebot, el productor Michael Patrick King, señaló que “Samantha no aparecerá en la continuación de la historia porque la idea siempre fue centrarse en cómo han cambiado las vidas de Carrie, Charlotte y Miranda como mujeres entradas en la cincuentena”.

“Nunca hubo cuatro. Nunca lo abordamos como un proyecto con cuatro estrellas porque Kim Cattrall, por la razón que sea, no quiso seguir interpretando a Samantha mientras preparábamos la tercera película [que nunca llegó a rodarse]”, indicó al portal The Hollywood Reporter.