Después de 11 años de ver por última vez en pantalla las andanzas de Carrie Bradshaw, Charlotte York, Miranda Hobbes y Samantha Jones por las calles de Nueva York, el 9 de diciembre HBO Max estrenará “And Just Like That”, el reboot de “Sex and the City”.

Este nuevo proyecto retoma la vida de las amigas ya entradas en sus cinco décadas de vida y con el correr de los capítulos recordarán anécdotas de su juventud a la vez que se enfrentarán a nuevos desafíos personales, amorosos y de sexo.

Sin embargo, pese a la gran emoción que generó el anuncio entre sus fanáticos, la producción no logró reunir a todo el elenco original ya que Kim Cattrall decidió no participar.

Cattrall luego de varios enfrentamientos prefirió no formar parte de los nuevos capítulos de la serie y será Nicole Ari Parker quien tomará su lugar.

Tres de las actrices originales vuelven a ser parte de "Sex and the city"

La actriz que supo darle vida a Samantha durante las seis temporadas y dos películas, la última estrenada en 2010, mantiene un fuerte enfrentamiento con Sarah Jessica Parker, quien interpreta a Carrie. Sus diferencias son tan grandes que Cattrall optó por dar un paso al costado para no volver a trabajar juntas.

De todas formas, Parker, Cynthia Nixon (Miranda) y Kristin Davis (Charlotte) estan confirmadas y la producción debió buscar una reemplazante para ocupar el espacio vacío que dejó la cuarta integrante del memorable grupo que supo marcar a toda una generación en los ‘90.

Samantha y Carrie en "Sex and the city"

La nueva miembro del equipo será Nicole Ari Parker quien se pondrá en la piel de Lisa Todd Wexley, una madre de tres hijos que vive en Park Avenue.

Se trata de una ex modelo devenida en actriz que formó parte de serier y películas como “Boogie Nights”, “Soul Food”, “Stonewall” y “Empire” y ahora tendrá la presión de llenar un espacio ocupado durante mucho tiempo por uno de los personajes más queridos de la ficción.

Nicole Ari Parker reemplaza a Kim Cattrall en "Sex and the City"

La justificación de la ausencia del personaje de Samantha en la trama espera ser revelada desde el primer episodio ya que el reencuentro de las tres amigas neoyorkinas se dará en un velorio.

Los adelantos que empezaron a circular indicarían que el destino de la relacionista pública fue trágico ya que se trataría de su ceremonia velatoria.

“And Just Like That” es el nombre que tendrá la continuación de “Sex and the city” y contará de diez episodios. El jueves 9 de diciembre estarán disponibles los dos primeros.

El elenco lo completan Chris Noth, quien interpreta al galán del Señor Big desde los primeros episodios, David Eigenberg (Steve Brady), Mario Cantone (Anthony Marentino), Willie Garson (Stanford Blatch) y Evan Handler (Harry Goldenblatt).