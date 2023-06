Glamorous, la serie protagonizada por Kim Cattrall que compite con el spin-off de Sex and the city

Glamorous es una reciente producción de Netflix que reúne a un reparto estelar bajo la batuta creadora de Jordon Nardino, guionista de la ABC y NBC.

Glamorous, disponible en Netflix. Foto: Cortesía Netflix

La serie está protagonizada por Kim Cattrall en el papel de “Madolyn Addison”, una exmodelo que lleva las riendas de la empresa Glamorous. Se trata de una serie dirigida al público fan de la moda y lo queer, por lo que la inclusión de aquella es un guiño a los seguidores de Sex and the city que viven con la frustración de su no inclusión en And just like that...

Glamorous, disponible en Netflix. Foto: Cortesía Netflix

Recordemos que, Cattrall y Parker tuvieron una fuerte pelea que desembocó en el fin de Sex and the city y en la expulsión de aquella de todo lo que refiere a su universo, aunque, se espera tenga un cameo en uno de los episodios de la segunda temporada de su spin-off.

Glamorous, disponible en Netflix. Foto: Cortesía Netflix

¿De qué trata Glamorous?

Glamorous tiene una trama que compite claramente con And just like that..., ya que, se trata de una producción que gira en torno al universo LGTBQ+, la moda, el maquillaje y los romances.

En la misma se presenta a Marco, un joven queer que se siente estancado en la vida. Gracias a su gran sentido fashionista, consiguió el trabajo soñado con la legendaria empresaria de maquillaje, Madolyn Addison. Pero en este nuevo trabajo no todo es glamour y color de rosas, sino que, deberá demostrar de qué está hecho y trabajar duro para imponerse en la industria.

Glamorous, disponible en Netflix. Foto: Cortesía Netflix

La serie está disponible en Netflix y cuenta con 10 episodios, además, se posiciona en el puesto nro 6 de las producciones episódicas preferidas dentro de la plataforma en Argentina.

Glamorous, disponible en Netflix. Foto: Cortesía Netflix

Su trama es llevadera y muy divertida, por lo que resulta ideal si lo que se busca es descomprimir un poco la presión de la semana y adentrarse en una historia donde empatizar con los personajes sea una tarea sencilla.