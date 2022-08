Sex and the City: cuánto cuesta y cómo es la casa de Sarah Jessica Parker

Sex and the City fue una de las series más icónicas de la industria y, a pesar de que pasa el tiempo, sigue siendo un hito entre los fanáticos. Tal es así que sus estrellas no pasan de moda, tal y como sucede con Sarah Jessica Parker. La actriz le dio vida a Carrie Bradshaw, uno de los personajes más icónicos de su carrera y, por supuesto, de la ficción en sí.

Tal es así que, al ver el éxito que sigue teniendo Sex and the City y su icónico papel, Sarah Jessica Parker decidió darle una oportunidad a sus fans de acercarse a ella. ¡Puso en alquiler una de sus casas de veraneo! Sí. Los fanáticos de la actriz podrán tomar un descanso en los Hamptons en la propiedad exclusiva de la intérprete.

Sarah Jessica Parker Foto: instagram

Cuánto cuesta y cómo es la casa de Sarah Jessica Parker

A través de la plataforma Booking.com los fanáticos podrán reservar dos noches en la vivienda de Parker ubicada en Amagansett, en Long Island. “Cuando diseñamos este espacio, nuestra meta fue crear una escapada perfecta para familiares y amigos que sea cómoda, privada y que acentuara la proximidad a la playa”, manifestó Sarah Jessica.

La casa de Sarah Jessica Parker. Foto: instagram

A su vez la intérprete aseguró que su deseo es que la propiedad se sienta como un hogar. Por eso decidió amueblarla con piezas vintage que colecciona desde hace años. Asimismo también ambientaron un patio versátil donde se pueden disfrutar atardeceres de verano y hacer cenas y reuniones. “Nos entusiasma recibir a los huéspedes de Booking.com y darles la experiencia auténtica de los Hamptons en nuestra cabaña”, aseguró Parker.

La vivienda está situada a pocos pasos de la costa, tiene un camino de fácil acceso a la playa. Además, cuenta con tres habitaciones y es perfecta para los amantes de la moda, ya que los habitantes se encontrarán con un ropero lleno de calzado diseñado por Sarah Jessica Parker. Por otro lado, la casa también cuenta con una amplia terraza y un patio privado para relajarse.

Los zapatos de Sarah Jessica Parker. Foto: instagram

Eso sí, lo cierto es que la casa se pondrá en alquiler recién el martes 23 de agosto de 2022 por un total de 19,98 dólares. Es decir que todavía no está disponible, pero pronto le dará la posibilidad a sus seguidores de encontrarse con dos noches en este hogar. Aunque, por si esto fuera poco, la vivienda contará con heladera completa, un bar repleto de cócteles, algunas reservas en lujosos restaurantes y transporte de lujo.