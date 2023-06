Así luce el elenco de Sex and the city tras 25 años de su estreno: el increíble cambio

Se cumplen 25 años desde el estreno de Sex and the city, una de las series más icónicas de las últimas décadas que llevó la moda y el amor por la ciudad de Nueva York a otro nivel.

A pesar de la conocida pelea que enemistó a Kim Cattrall con Sarah Jessica Parker y, por tanto, con Kristin Davis y Cynthia Nixon quienes decidieron permanecer junto a ella en el show And just like that..., la química en la pantalla del cuarteto era indiscutible.

Tanto es así que, una de las características principales de Sex and the city es el poder que tiene para que los espectadores se identifiquen y sientan parte del grupo de amigas, sentimiento que se expandió al spin-off que muy pronto estrenará su segunda temporada.

¿Cómo luce hoy el elenco de Sex and the city?

Un 6 de junio de 1998 se estrenó el primer episodio de Sex and the city; 25 años después, su elenco luce más brillante que nunca como si los años no hubieran pasado. Sarah sigue imponiendo tendencia, Kim se muestra empoderada, Kristin inunda de dulzura todo lo que la rodea y Cynthia se convirtió en un ícono LGTB gracias al cambio de su personaje en And just like that...

Sex and the city Foto: HBO

A sus 58 años, Sarah despliega su belleza y es un verdadero ícono de la moda. Con cada aparición pública, la actriz impone tendencia, ya se trate de una premiere, un fashion show o salir de paseo con su esposo Matthew Broderick. Los últimos trabajos de la actriz fueron la secuela de Hocus Pocus en el 2022 y el ya mencionado spin-off And just like that...

Sarah Jessica Parker a sus 58 años. Foto: JAMES DEVANEY

Kim, por su parte, brilla como nunca a sus 66 años. El talento de la actriz británica no tiene límites, y es por ello que se pasea sin ningún tipo de problema por el drama con la serie Queer As Folk y por la comedia con How I Met Your Father, de las cuales forma parte desde el 2022 como elenco recurrente y narradora, respectivamente.

Kim Cattrall a sus 66 años. Foto: Jamie McCarthy

Kristin Davis, nuestra querida “Charlotte York”, tiene 58 años. La actriz es realmente multifacética y sus últimos trabajos lo comprueban. En el 2020 se desempeñó como presentadora de televisión en el programa Labor of love y en el 2021 desplegó su talento como productora de la película Deadly Illusions, de la que también fue protagonista. No nos olvidemos que forma parte, también, del spin-off de Sex and the city.

Kristin Davis a sus 58 años. Foto: Gtres

Por último, Cynthia luce increíble a sus 57 años. Vive en matrimonio desde el 2012 con Christine Marinoni y le presta principal atención a su carrera actoral. Desde el 2022 forma parte del elenco protagónico de The Gilded Age, en donde interpreta a “Ada Brook”. Y desde ya, dio el visto bueno para retomar a su icónica “Miranda Hobbes” en el 2021, la cual promete generar mucha polémica en la segunda temporada de And just like that…