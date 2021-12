“Sex and the City” fue una de las series que enamoró a la audiencia por su historia de romance, estilo y moda en la ciudad de Nueva York de la mano de Carrie Bradshaw, con 94 episodios transmitidos en seis temporadas. A pesar de que sigue siendo una de las tiras más elegidas por el público, a continuación mencionaremos algunas que son parecidas en Netflix:

The Bold Types

La serie está representada en la vida de Joane Coles, ex editora de la revista de moda Cosmopolitan. Jane, Kat y Sutton, tres amigas que forman parte de una revista “Scarlet” en la ciudad de Nueva York donde atravesarán todo tipo cuestiones.

La serie mostrará temas de feminismo, sentido de la moda, romance, amores fallidos en cinco temporadas. A medida que pasa el tiempo, se verán cambios en los personajes. Cada temporada está compuesto por 10 episodios que se encuentran en Netflix.

Elenco:

Katie Stevens como Jane Sloan.

Aisha Dee como Kat Edison

Meghann Fahy como Sutton Brady.

Sam Page como Richard Hunter.

Matt Ward como Alex,

Melora Hardin como Jacqueline Carlyle.

Valeria

Basada en las novelas de Elisabet Benet, es una serie española que trata sobre la vida de una escritora que siente estar estancada en lo personal y profesional. Sin embargo, ante sus desilusiones amorosas y profesionales estarán sus amigas para sostenerla en los momentos más complicados, Carmen, Lola y Nerea, formarán parte de su vida.

Ante estas situaciones que están viviendo, decide hacer grandes cambios en su vida que la llevarán por un nuevo camino. La serie cuenta con dos temporadas en Netflix y tiene ocho episodios cada una.

Reparto:

Diana Gómez - Valeria Férriz Henares.

Silma López - Lola

Paula Malia- Carmen

Teresa Riott- Nerea Bernal

Maxi Iglesias- Víctor Andradas

Juanlu González - Borja Ibrahim

Al Shami - Adrián J. Moreno

Emily en Paris

Es una serie estadounidense de Netflix que trata la vida de Emily Cooper, encargada de llevar adelante la comunicación de la empresa. Pero, decide irse a vivir una temporada a París para una nueva oportunidad de trabajo. Al principio, luchará con la cultura del mundo europeo y deberá hacer nuevas amistades e incluso habrá nuevas historias de romance.

Emily usará durante toda la serie unos looks que fueron tendencia con el correr del tiempo en todo el mundo. La serie cuenta con dos temporadas y tiene 10 episodios. Es del mismo creador que Sex and The City.

Reparto: