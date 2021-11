“Emily in Paris 2″ es una de las series más aclamadas por la audiencia en Netflix ya que llegará a la plataforma digital el 22 de diciembre para la víspera de navidad.

Hace una semana, el tráiler mostró algunos adelantos de lo que se verá en esta segunda parte. Emily terminó la primera parte enamorada de su vecino Gabriel (Lucas Bravo) quien tuvo una discusión con Camille (Camille Razat).

En esta segunda parte veremos a una Emily más adaptada al mundo francés y al trabajo en Savoir. Por otro lado, su outfits serán mas coloridos y muchos son vestidos diseñados por Patricia Field, quien llevó adelante el vestuario de “Sex and the City”, junto a accesorios como carteras diminutas en las que no podrá guardar prácticamente nada.

Días atrás, Lily Collins realizó una entrevista exclusiva a Elle Uk donde contó cómo será esta nueva faceta de ‘Emily’ en la segunda temporada. “Habrá muchos cambios en esta nueva temporada tras las críticas que recibió la primera, sobre todo en cuanto a representación se refiere”.

“Para mí, tanto como actriz de Emily, como productora de la serie, escuchar los comentarios, pensamientos, gustos, preocupaciones de la gente fue esencial. Esas cosas son las que hablan sobre el momento que estamos viviendo, y me parece que mostrarlas en la serie es lo moralmente correcto”, explicó.

En este sentido, Collins indicó que “quería que hubiera inclusión delante y detrás de las cámaras, contratar gente nueva y darles nuevas historias a diferentes personajes fue realmente importante”.

En cuanto a su estilo, la actriz señaló que “el brillo, la audacia, la diversión y el sentido del humor que Emily tiene en su guardarropa realza su personalidad, especialmente al salir del Covid, donde la comodidad lo era todo. Literalmente no hay pantalones de chándal”.

Los looks de Emily en la temporada 2

Emily en Paris: nuevos looks

Emily en Paris: nuevos looks

Lily Collins brindó entrevista a Elle Uk.

Emily in Paris 2. (Netflix)

Emily in Paris. (Netflix)

¿Quiénes son los actores de la segunda parte?

Todos los personajes volverán a estar en la segunda parte. Emily, Sylvie (Phillipine Leroy-Beaulieu), Mindy (Ashley Park), Gabriel (Lucas Bravo), Julien (Samuel Arnold) o Camille (Camille Razat).