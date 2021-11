Falta poco para el estreno de “Spider-Man: No Way Home” y Tom Holland continuará como Peter Parker. Amy Pascal, productora del film, confirmó la noticia por parte de Sony Pictures y Marvel Studios a los fans de la saga.

Incluso, la productora indicó que el actor de 25 años continuará vinculado al proyecto. Por su parte, Holland también opinó al respecto de su continuidad en una entrevista. “Esta no es la última película que haremos con Marvel; esta no es la última película de Spider-Man”.

“Estamos preparándonos para el siguiente largometraje de Spider-Man con Tom Holland y Marvel. Hemos contemplado esto como tres películas, y ahora vamos a pasar a las siguientes tres. Esta no es nuestra última película en el Universo Cinematográfico de Marvel”, agregó Pascal.

Spiderman.

Por otro lado, la productora reveló que el final de la trilogía “Homecoming” hará hincapié en “en la historia de Tom Holland convirtiéndose en el Spider-Man que todos hemos estado esperando”.

La película de “Spider-Man: No Way Home” se lanzará el 17 de diciembre. Luego estará disponible en Disney Plus.

Spider-Man: No Way Home

Los boletos para ver el film se terminaron en las primeras horas del lunes. Incluso, la página sufrió una caída debido a la gran cantidad de usuarios que intentaron comprar el boleto.

Cinemark y Cineplanet fueron las encargadas de ofrecer los boletos. Vale señalar que días atrás estas dos compañías de cine informaron que se encontraban listos para comenzar con la venta de los tickets para las primeras funciones de la cinta que pertenece a la parte 4 del Universo Marvel.

Sinopsis oficial:

“Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro amigable héroe y vecino está desenmascarado y ya no puede separar su vida normal de su otro lado como un superhéroe. Cuando le pide ayuda al Doctor Strange, lo que está en juego se vuelve aún más peligroso, lo que lo obliga a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man”.