Sony Pictures presentó el nuevo tráiler de “Spider-Man: Way Home” este martes a las 22. De este modo, el Universo Marvel continúa expandiéndose.

En la nueva versión, se podrá ver el spider-universo, donde se juntan dos mundos en los que vive un Hombre Araña. En este film, regresarán personajes de las anteriores generaciones o triologías: el Doctor Octopus y el Duende Verde de la saga de Tobey Maguire, así como el Electro de la de Andrew Garfield son algunos de los esperados.

Tom Holland explicó antes del estreno del tráiler algunos detalles: “Cuando presenté la idea por primera vez, pensé: ‘Guau, sería increíble si pudiéramos llevarlo a cabo’”.

“Pero de ninguna manera va a funcionar. No vas a poder hacer que todos hagan lo que deben hacer cuando lo necesiten. Simplemente no va a suceder’. Pero sucedió”, agregó.

Tomas Holland.

¿De qué trata esta versión?

El superhéroe arácnido será parte de una tercera parte bajo la dirección de Jon Watts, cineasta que formó parte de las dos anteriores versiones de la franquicia de Sony. Lo que se sabe hasta el momento es que esta cinta estará presente el Universo de Marvel (UCM) dará ayuda a Peter Parker, el poderoso Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) que realizará un encantamiento que los llevará a una realidad alternativa y dará apertura a un sinfín de posibilidades para el buen vecino Spider-Man.

Segundo Tráiler

El 19 de noviembre, Sony Pictures y Marvel Estudios lanzarán un nuevo tráiler de “Spider-Man: No Way Home” y realizaran una cuenta regresiva, junto a los fans, en las redes sociales.

¿Cuándo es el lanzamiento de “Spiderman 3: No Way Home” en Disney Plus?

“Spiderman 3: No Way Home” se estrenará en cines el próximo 16 de diciembre. Hasta el momento no hay novedades de que la película esté en Disney Plus aún.

A pesar de que no hay fecha de lanzamiento en la plataforma digital, Disney Plus tiene planificado lanzar el film 45 días después de que se estrenen en cines y llegaría para el 4 de febrero del 2022, sin que los suscriptores tengan que abonar.

Reparto