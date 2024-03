Spider-Man 4: ¿cuándo empiezan las grabaciones y quiénes la protagonizarán?

Tras sumo misterio por su continuidad, Sony y Marvel estarían por anunciar una buena noticia que emocionará a los fans de Spider-Man: está en desarrollo su cuarta película.

La noticia fue confirmado por Jeff Sneider, periodista de ComicBook. El mismo, destacó que Marvel y Sony habrían llegado a un acuerdo respecto al director de la película, las fechas de filmaciones y conversaciones con los actores.

Spider-man 4: director de la trama, fechas de filmaciones y actores protagónicos

De acuerdo con Sneider, Marvel y Sony habrían seleccionado a Justin Lee como el director de la película. El mismo se ha encargado de dirigir la saga de “Rápidos y Furiosos” y series como “True Detective”.

“Justin Lin puede crear el filme más espectacular y colosal de Spider-Man con grandes escenas de acción”, destacaron algunos medios de cine sobre la presencia del director en la saga de Spiderman.

En cuanto al proceso de filmación, tanto el periodista de ComicBook como Dami Nakate (periodista argentino de cine) destacaron que los actores comenzarían a rodar Spiderman entre septiembre y octubre de este año.

“Llega Spiderman 4. Empieza a filmarse en septiembre/octubre”, destacó el periodista argentino sobre las nuevas novedades de Spider-Man.

Noticias sobre Spider-man 4. Foto: @damiinakache

Seguidamente, no se conocen novedades sobre la trama y no habrían seleccionado al villano principal. No obstante, la película traería de vuelta a Tom Holland como Peter Parker y a Zendaya como MJ.

Respecto a este último tópico, Holland habría dejado claro sus intenciones de continuar la saga de Spider-Man. No obstante, sentenció que para realizarla debería merecer la pena.

Tom Holland, el actor que protagonizará a Peter Parker. Foto: La Nación

“Lo único que puedo contar es que hemos mantenido conversaciones interesantes sobre cómo podría ser una cuarta entrega de mi personaje. Si podemos o no hacer justicia al personaje es otro tema. Me siento muy protector con Spider-Man (...). Por tanto, no haré otra película solo por hacer una más. Deberá merecer la pena de cara al personaje”, advirtió el actor británico en una de sus entrevistas sobre la posibilidad de volver a su papel de Spider-Man.

¿Cuándo se estrenaría Spiderman 4?

Entretanto, el estreno de Spider-Man aún se encuentra en misterio. No obstante, en febrero de 2023, Sony anunció el estreno de dos películas de Marvel sin revelar los títulos.

Spiderman reestrenará en cines. / Gentileza

Ante ello, se rumorea que las películas sean Spider-Man 4 y Venom 3 y ya contarían con posibles fechas de estreno: 8 de noviembre de 2024 y el 27 de junio de 2025.