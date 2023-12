Emily en Buenos Aires: ¿Qué hace Lily Collins en la Argentina?

A lo largo de los años, Lily Collins ha construido una carrera actoral que la llevó a convertirse en una de las estrellas del cine y las series. Es conocida principalmente por su trabajo en The Mortal Instruments: City of Bone, Love, Rosie y To the Bone.

Uno de sus papeles más aclamados es en la serie Emily en París de Netflix, donde da vida a la dulce y soñadora Emily, personaje que le valió una nominación al Globo de Oro. Gracias a este rol y sus grandes looks en alfombras rojas, logró convertiste, también, en una figura del mundo de la moda.

Emily en París

Es de esta forma que, cuenta con millones de admiradores a lo largo y ancho del mundo. En este sentido, los y las argentinas gritaron de emoción al enterarse de que Lily se encuentra en territorio nacional, específicamente en la Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué hace Lily Collins en Buenos Aires?

En un primer momento, se creyó que Lily Collins se encontraba en territorio argentino para disfrutar de unas vacaciones, sin embargo, los fans rápidamente notaron la presencia de cámaras y micrófonos que iban siguiendo el paso a paso de la actriz por las calles porteñas.

Lily Collins en Buenos Aires. Foto: web

¿Será, acaso, que Lily está filmando algún episodio de una serie o una película? ¿Se viene Emily en Buenos Aires?, nada de todo eso, la actriz está grabando un documental y usó para algunas escenas la belleza de los barrios de San Telmo y La Boca.

Lily Collins en Buenos Aires. Foto: web

Aún no hay detalles de la producción, ya que es muy pronto para saberlo, pero sí se sabe que Lily aprovechará su tiempo en el país para conocer un poco más de la cultura argentina, por lo menos, de la porteña. La gran noticia para los fans es que, veremos a la actriz seguir deslumbrando con sus looks en el suelo argentino.