Todo lo que llega a Netflix en diciembre: el final de The Crown, el spin-off de La casa de papel y más

Netflix es una de las plataformas de streaming líderes a nivel mundial, que ofrece un universo de series y películas a sus suscriptores junto a una experiencia inigualable. Con un catálogo diverso y en constante expansión, se configura como el destino ideal para amantes de la televisión y el cine.

El éxito del servicio radica en su habilidad para cautivar a la audiencia a través de contenido original de alta calidad, producciones aclamadas y originales que capturan la atención de millones de espectadores en todo el mundo.

Plataforma de streaming Netflix. Foto: Netflix

Con la llegada de un nuevo mes, su catálogo se renueva. En este diciembre del 2023, los usuarios de Netflix podrán disfrutar del final de The Crown, el estreno de Berlín, el spin-off de La casa de papel, e, incluso, de contenido argentino como la película No me rompan.

¿Cuáles son los estrenos de series?

Dulce hogar: Temporada 2 (1/12/2023): ¿Quién está allí? ¿Un monstruo, un humano, un híbrido? El riesgo es más alto cuando los límites se desdibujan, y nadie está a salvo de la infección.

La paz de Marsella (6/12/2023): Mientras un narco intenta dominar Marsella, un capitán de policía y su equipo le dan la bienvenida a una nueva recluta que tiene sus propios planes.

Mi vida con los chicos Walter (7/12/2023): Cuando una tragedia sacude su vida, una adolescente se muda a un pueblito con una familia numerosa y aprende sobre el amor, la esperanza y la amistad.

Odio la Navidad: Temporada 2 (7/12/2023): Llegan las fiestas otra vez, pero ahora Gianna está enamorada y lista para disfrutar la Navidad. ¿Podrá mantener el espíritu festivo sin problemas?

Cielo para dos: Temporada 3 (12/12/2023) Contenido coreano: Un nuevo grupo de solteros se embarca en un viaje hacia el amor en una isla desierta, donde vivirán dramas, pasiones y mucho más para llegar al Cielo.

De chatarras a carrazos: Temporada 5 (13/12/2023): Se suman caras nuevas al equipo de Gotham Garage, que se prepara para llevar el negocio a otro nivel a fuerza de muchísimo trabajo y creatividad.

Como vuela el cuervo: Temporada 2 (14/12/2023): Aslı y Lale deben incumplir las reglas y enfrentar nuevos desafíos mientras siguen luchando por sobrevivir en la despiadada industria de los medios.

The Crown: Temporada 6 (Parte 2) (14/12/2023): La monarquía ha cambiado, y la reina Isabel II reflexiona sobre su vida y su legado, mientras allana el camino para sus sucesores, Carlos y Guillermo.

Yu Yu Hakusho (14/12/2023) Contenido coreano: Tras perder la vida luego de un acto generoso, un delincuente juvenil es elegido como Detective Espiritual para investigar casos de traviesos yōkai.

El amor es ciego: Brasil - Después del altar (20/12/2023): En esta reunión de participantes de temporadas anteriores de «El amor es ciego: Brasil» hay de todo: drama, puntos finales y hasta amores que reviven.

El monstruo de la vieja Seúl (22/12/2023) Contenido coreano: En la época de la colonia en Seúl, un empresario y una detective luchan por sobrevivir y se enfrentan a una criatura producto de la codicia humana.

El niñero (24/12/2023): Sin más opción, una importante ejecutiva acepta contratar a un ranchero como niñero de sus hijos, sin imaginar cómo cambiará su vida para siempre.

Dr. Storks (25/12/2023): El obstetra Sakura Konotori ayuda a su mentor en un hospital general ubicado en una isla remota donde el acceso a los recursos médicos es limitado.

Star Trek: Prodigio - Temporada 1 (25/12/2023): Tras encontrar una nave abandonada de la Flota Estelar, un grupo de jóvenes aventureros se une para explorar la galaxia y escapar de un villano.

Berlín (29/12/2023): En su época dorada, antes de «La casa de papel», Berlín se reúne con una magistral banda en París para planear uno de sus golpes más ambiciosos.

¿Cuáles son los estrenos de películas?