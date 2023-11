Por qué la novia de Al Pacino le rechazó la propuesta de matrimonio.

Al Pacino se ha coronado como una de las estrellas más legendarias de Hollywood. Su increíble filmografía, compuesta de grandes éxitos como Cara cortada, El Padrino, Perfume de mujer y Fuego contra fuego, lo han convertido en una estrella indiscutida.

Al ser el ídolo de millones en el mundo, no es de extrañar que estos deseen saber acerca de su vida por fuera de las cámaras. En este sentido, uno de los tópicos principales que gira en torno a su intimidad es su relación con Noor Alfallah, una cineasta de 29 años.

Al Pacino y Noor Alfallah. Foto: web

Juntos tuvieron un hijo en el pasado mes de junio, a quien nombraron Roman. Se conocieron en una fiesta organizada por el productor Brett Ratner y desde entonces sus vidas se han vuelto inseparables.

No se quiere casar con él

Durante un móvil fugaz con TMZ en Beverly Hills, Noor Alfallah respondió a la pregunta de si tiene pensado casarse con Al Pacino, a lo que respondió sin titubear: “No lo creo”.

Al Pacino y Noor Alfallah. Foto: web

A pesar de sentir amor por el legendario actor, la cineasta sostuvo: “No soy de las que se casan, no quiero casarme”. Ahora bien, un nuevo detalle se sumó tras esta declaración. Se dio a conocer que la pareja ha pasado por una instancia legal para llegar a un acuerdo financiero y de custodia de su bebé.

De todas formas, aún no está claro si efectivamente se han separado o acudieron a la justicia para sentar acuerdos en el marco de que no están casados, y en este sentido, no dejar cabos sueltos. Por el momento se sabe que los tribunales aprobaron un acuerdo que estipula un pago mensual de 30.000 dólares de manutención por parte del actor a la madre de su hijo.

Al Pacino y Noor Alfallah. Foto: web

En contraposición a los rumores de una pelea entre ellos, Alfallah confirmó en la mencionada entrevista que celebrará las festividades junto a Al Pacino y su hijo en común recién nacido.