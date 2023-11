Una mujer denunció a Matt Damon y Ben Affleck por espiarla durante 20 años para recrearla en películas

Además de ser reconocidos actores, Ben Affleck y Matt Damon han demostrado que también tienen talento para la escritura, luego de haber guionado varias películas, siendo la primera de ellas la aclamada Mente indomable, del año 1997.

Sin embargo, su trabajo ahora se ve ofuscado por una demanda muy peculiar: una mujer asegura que la pareja de guionistas la han espiado con el fin de llevar su vida al cine, es decir, de recrearla en películas.

Matt Damon y Ben Affleck. (AP)

Según documentos judiciales compartidos por Daily Mail, la demandante afirma que fue hostigada y vigilada durante más de 20 años, con micrófonos ocultos en su casa y dispositivos pirateados. Al parecer, los guionistas y productores habrían usado su identidad para desarrollar sketches del famoso programa de televisión Saturday Night Live, al igual que para guiones de películas producidas por Harvey Weinstein - quien ha sido condenado por abuso sexual -.

Ben Afleck y Matt Damon.

En este sentido, la demanda también apuntó en contra del hermano de Affleck, Casey, a su esposa Jennifer López, Kevin Smith, Ryan Seacrest y a Weinstein.

¿Cómo se habría dado cuenta la supuesta víctima del robo de su identidad?

La demandante, cuya identidad es reservada, admitió que en el 2011 se unió a un sitio web llamado “Project Greenlight”, creado por Damon y Affleck con la finalidad de que los escritores comentaran sus ideas y vieran postulaciones a concursos, y que de allí aquellos extrayeron información de su vida privada.

Pero eso no es todo, la mujer aseguró haber identificado una reproducción de su desnudez en los guiones publicados en este 2023 por una cicatriz característica suya. A ello se le suma que habría identificado una copia de su vida en las películas Maid in Manhattan, protagonizada por JLO, y Gone Girl, con Affleck como actor principal.

Ben Affleck y Matt Damon.

Finalmente, acusó a The Weinstein Company de usar su identidad en más de 40 películas y programas, alegando identificar una serie de patrones “repetitivos” que incluyen sus gustos personales, apariencia física, su música favorita, filósofos a los que hacía referencia y una cadena de comida rápida cercana a su casa.