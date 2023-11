La estricta dieta a la que Paul Rudd tuvo que someterse para encajar en el traje de Ant-Man

Paul Rudd logró consagrarse como una de las estrellas indiscutidas de Hollywood. Para quienes vivieron los años ‘90, pudieron conocer su faceta como actor en series de televisión, tales como Friends y Sisters, esta última donde debutó.

En este sentido, películas de la misma época como Clueless, Romeo + Julieta y The Object of My Affection, entre muchos otros títulos, fueron construyendo su carrera y convirtiéndolo en la gran estrella que es en la actualidad.

London (United Kingdom), 16/02/2023.- US actor Paul Rudd at the UK Gala screening of 'ÄòAnt Man and the Wasp: Quantumania'Äô at the BFI IMAX Waterloo in London, Britain, 16 February 2023. (Cine, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN Foto: TOLGA AKMEN

Para la generación posterior a los ‘00, Paul Rudd resuena más por su papel de Ant-Man, con el que no solo formó parte de los célebres Avengers, sino que, tuvo sus películas en solitario, que fueron muy bien recibidas por los fans de los comics y el género de superheroes.

¿Comía como una hormiga? La estricta dieta de Paul Rudd

A sus 54 años, Paul Rudd fue invitado al podcast Off Menu, donde reveló cómo fue su alimentación durante el tiempo que interpretó a Ant-Man, todo con el objetivo de que pudiera caber dentro del traje del superheroe.

Paul Rudd en el avant premier de Ant-Man Quantumania (AP).

“Era horrible esa dieta”, arrojó el actor, quien relató que el agua con gas se había transformado en su postre y que sin dudas fue la vez que más tuvo restricciones en torno a la comida.

Así y todo, Rudd contó que nunca logró tener el estado físico que el resto de sus compañeros, por ejemplo Chris Hemsworth: “Creo que hacía más ejercicio que todos, comía mejor que todos y tenía peor aspecto que todos ellos. Tenía que hacer ejercicio todo el tiempo, comer perfectamente, sólo para tener mal aspecto”.

Chris Hemsworth y Paul Rudd. Foto: web

“Recuerdo que en Endgame, Chris Hemsworth tenía estos contenedores Tupperware y estaba comiendo esta papilla hecha simplemente de un puré de cosas. Y estaba haciendo ejercicio. Cuando estabas al lado de un tipo así, yo pensaba: ‘¿Cuál es el punto de cualquiera de estas cosas?’ ¿Esto? ¿Por qué me estoy matando cuando eso puede existir? Nunca podré lograr eso’. Ant-Man no es Thor. Pero traté de ejercitarme como Thor y no funcionó”, reflexionó con el humor que lo caracteriza.