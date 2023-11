El romance secreto que el Rey Carlos III habría tenido con una superestrella de Hollywood

No se trata de un nuevo episodio de The Crown, sino, de la filtración de un romance secreto entre el Rey Carlos III y una superestrella de Hollywood, que se ha vuelto un símbolo del arte y la cultura a nivel internacional y una leyenda de su país.

La Corona Británica ha demostrado en más de una oportunidad que está plagada de chismes y polémicas, que tarde o temprano trasciende lo privado para estar en bocas de la prensa y de millones alrededor del mundo.

El rey Carlos III recibe la corona de Escocia durante el Servicio Nacional de Acción de Gracias y Dedicación en honor del rey Carlos III y la reina Camila, y la presentación de los Honores de Escocia, en la catedral de San Egidio, el miércoles 5 de julio de 2023, en Edimburgo. (Jane Barlow/Foto compartida vía AP)

A sus 73 años, Carlos III se convirtió en rey, luego de la muerte de su madre, la Reina Isabel II. Sin embargo, ello no lo excluye de los dramas que han alimentado a la prensa amarillista y, por sobre todo, a los oídos de quienes les gusta curiosear acerca de la vida de los nobles.

El romance entre Carlos III y Barbra Streisand

“Si hubiera jugado bien mis cartas, podría haber sido la primera princesa judía”, fue lo que escribió Barbra Streisand en su libro autobiográfico My Name is Barbra, recientemente publicado, y dejó al mundo entero con la boca abierta de par en par.

Barbra Streisand y Carlos III se conocieron en 1974, en el set de filmación de Funny Lady, una película protagonizada por aquella. Allí su química fue automática, pero no trascendería la amistad, aunque se dice que Diana no estaba muy a gusto con su vínculo. No sería hasta 1994 que se reencontrarían y las cosas comenzarían a marchar de forma diferente.

Barbra Streisand

El por aquel entonces príncipe visitó a la, también, cantante en uno de sus recitales, y le escribió una carta que decía: “Fue un placer asistir a tu concierto de anoche, ¡estuvo maravilloso y adoré cada minuto!”. A partir de entonces los encuentros comenzarían a ser más frecuentes, y en 1995 él la invitó a su propiedad en Gloucestershire, donde habrían compartido una cena a la luz de las velas.