Leonardo DiCaprio reveló que este es su mayor deseo antes de cumplir 50 años.

Leonardo DiCaprio es uno de los actores hollywoodenses más reconocidos. Su talento, versatilidad a la hora de encarar los papeles y trayectoria, lo han llevado a ser un ícono en la industria cinematográfica estadounidense.

Logró ganar el reconocimiento mundial con su papel en la película ¿A quién ama Gilbert Grape?, donde conmovió con una actuación de la que muy pocos son capaces de lograr. Pero fue con Titanic de James Cameron y junto a Martin Scorsese en películas como Gangs of New York, The Departed, Shutter Island y The Wolf of Wall Street que lograría consolidarse como una estrella.

Leonardo DiCaprio en Titanic. Foto: James Cameron

A lo largo de su carrera, ha recibido numerosas nominaciones a premios, incluyendo varios Premios de la Academia. Finalmente, en 2016, DiCaprio ganó el codiciado Premio Oscar al Mejor Actor por su papel en The Revenant, dirigida por Alejandro González Iñárritu.

Leonardo DiCaprio ganó su primer Oscar por El Renacido.

Además de su éxito en la actuación, DiCaprio es conocido por su activismo en cuestiones ambientales. A través de su fundación lucha por la preservación del medio ambiente y contra el cambio climático.

Leonardo DiCaprio aún tiene sueños por delante

Si hay algo que se puede afirmar es que Leonardo DiCaprio ha sabido vivir su vida a pleno, y ha sido premiado con prestigiosos galardones y el amor de la gente por ello. El pasado 11 de noviembre cumplió 49 años, y dejó en claro que aún tiene sueños por delante.

Durante una entrevista con Good Morning America, al actor le preguntaron cuál es su deseo antes de cumplir 50 años, a lo que respondió: “¿Sabes qué? Solo una película más. Una película más”. Recordemos que su último trabajo cinematográfico fue en Killers of the flower moon de Martin Scorsese, donde fue elogiado por toda la crítica.

En esta imagen proporcionada por Apple TV+, Robert De Niro, izquierda, y Leonardo DiCaprio en una escena de "Killers of the Flower Moon". (Melinda Sue Gordon/Apple TV+ vía AP) Foto: Melinda Sue Gordon

Actualmente no tiene proyectos por delante, pero no caben dudas de que muy pronto llegará alguno y Leo podrá cumplir su deseo de estrenar una nueva película antes de sus 50 años.