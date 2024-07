Camila Morrone nació en Los Ángeles, California, pero es bien argenta. La actriz y modelo estadounidense es hija de dos argentinos, el modelo Máximo Morrone y la actriz Lucila Polak (conocida artísticamente como Lucila Solá).

En cada oportunidad que tiene, Camila Morrone muestra su fanatismo por la Selección Argentina de Fútbol.

Con tan solo 27 años, Camila Morrone triunfa en el exterior como modelo y actriz. Desde temprana edad, la ex de Leonardo DiCaprio comenzó a trabajar en mundo de la moda, y años más tarde hizo su debut en el cine.

“Crecí en un lugar donde ser actor era una lucha. No vi un lado muy glamoroso de Hollywood hasta que me hice mucho mayor, pero inicialmente solo vi a mis padres luchando por conseguir trabajo y eso me desanimó mucho. Me tomó un par de años deshacerme de los miedos y simplemente decir, está bien, sé que será difícil y lo haré”, contó Camila en una entrevista acerca de lo difícil que fue para ella insertarse en la industria.

Camila Morrone y Lucila Polak. Foto: web

Su último trabajo como actriz fue en la exitosa serie Daisy Jones & The Six, donde interpretó a Camila Alvarez-Dunne y recibió grandes elogios por parte de la crítica especializada.

El look de Camila Morrone en la final de la Copa América 2024

Camila Morrone decidió mostrar su apoyo incondicional hacia su país, en especial hacia la Selección Argentian de Fútbol. Durante la final de la Copa América 2024, actriz posó junto a un televisor donde estaba viendo en vivo el partido y se robó todas las miradas.

Camila Morrone festejó el triunfo de Argentina en la Copa América 2024 Foto: instagram/camilamorrone

En las fotos que compartió a través de Instagram, Camila Morrone aparece posando la camiseta argentina con un jean ajustado y su larga melena suelta.

Camila Morrone alentó a la Selección Argentina en la final de la Copa América 2024 y se robó todas las miradas Foto: Instagram

Rápidamente, la publicación se robó todas las miradas de sus seguidores y Camila recibió miles de comentarios y ‘me gusta’.

Camila Morrone alentó a la Selección Argentina en la final de la Copa América 2024 y se robó todas las miradas Foto: Instagram

“TE AMO REINA NUESTRA CABALA”, “La argentina más linda”, “más argentina que sacarle las frutas al pan dulce”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores a Camila en su posteos.