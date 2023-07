Quién es Camila Morrone: la actriz argentina nominada a los Emmys.

Nadie tiene las agallas como para discutir sobre el talento musical o actoral de cualquier argentino que triunfe en la industria que desea. Por eso es que, muchos cantantes y actores se hacen muy reconocidos a nivel mundial. Ahora que se conocieron las nominaciones a los Premios Emmy, Argentina figura una vez más entre los nominados.

Cada año, la industria de la televisión estadounidense es galardonada con estos premios y esta vez una argentina sorprendió al estar entre las nominadas. Se trata de Camila Morrone, una actriz que protagoniza junto a Riley Keough (nietas de Elvis Presley) la serie Todos quieren a Daisy Jones, de Prime Video.

Quién es Camila Morrone

Camila Rebeca Morrone Polak, o más conocida como Camila Morrone, nació el 16 de junio de 1997 y tiene 26 años. La actriz es hija de Máximo Morrone y Lucila Polak, quienes se mudaron a Los Ángeles poco antes del nacimiento de la joven. Sin embargo, sus padres se divorciaron en 2006.

Camila está nominada a los Emmys. Foto: Instagram

La actriz se graduó de la Beverly Hills High School y su fama creció sustancialmente luego de la película Un buen día, un largometraje que se convirtió en un clásico del cine nacional. Además, fue pareja del actor Al Pacino, por lo que su popularidad se incrementó aún más por su vínculo amoroso.

Además de su carrera como actriz, Camila es una reconocida modelo de las pasarelas y su gran salto se dio en 2016 cuando consiguió ser la portada de la edición de septiembre de la revista Vogue Turquía. Incluso, trabajó para grandes marcas como Pink y Sephora.

Camila Morrone tiene 26 años. Foto: Instagram

“Crecí en un lugar donde ser actor era una lucha. No vi un lado muy glamoroso de Hollywood hasta que me hice mucho mayor, pero inicialmente solo vi a mis padres luchando por conseguir trabajo y eso me desanimó mucho. Me tomó un par de años deshacerme de los miedos y simplemente decir, está bien, sé que será difícil y lo haré”, contó Camila en una entrevista.

Morrone fue novia de Leonardo DiCaprio. Foto: Instagram

Morrone trabajó también en películas como Death Wish, Never Goin’ Back o Bukowoski. En 2022 fue un nombre muy escuchado debido a que terminó su relación con Leonardo DiCaprio, con quien estuvo en pareja desde 2017.